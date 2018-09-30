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IKYB'de seçim merkezine saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 18:04 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yer alan Süleymaniye kentindeki seçim merkezine saldırı düzenlendi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye kentinde kimliği belirsiz kişilerce seçim merkezine saldırı yapıldı.

Kürdistan İslami Toplum Partisi (KOMEL) sandık müşahitlerinden Mesut Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 12 kişinin seçim merkezine gelerek sahte kimlikle oy kullandığını söyledi.

Müşahitlerin kişileri engellemeye çalıştığını ancak söz konusu kişilerin sandıklara ve seçim materyallerine saldırdıklarını belirten Taha, "Saldırganlar, görevlileri dışarıya çıkararak seçim merkezinde oy kullandı. Güvenlik güçleri de durumu kontrol edemedi. Şahıslar saldırının ardından olay yerinden kaçtı." dedi.

Süleymaniye'de bulunan bir başka seçim merkezinde de kimliği belirsiz kişilerce silahla baskın yapıldığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırganlar havaya ateş açıp seçmenleri korkutarak olay yerinden kaçtı.

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saldırı sandık merkezi Süleymaniye

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