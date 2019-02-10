İl başkanından Bahçeli'ye 150 yıllık, altın kaplama saat

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye el yapımı olan, 150 yıllık, altın kaplama saat hediye etti.

Adana'da dün gerçekleştirilen 'MHP'nin 50'nci Yıl Kuruluş Töreni'ne katılan MHP İl Başkanı Aydın, program öncesi Genel Başkan Bahçeli'nin yanına gitti. Aydın, Bahçeli'ye el yapımı olan, 150 yıllık, altın kaplama saat hediye etti. Saatten dünyada yalnızca 2 adet üretildiğini belirten Aydın, "Genel başkanımız, 50'nci yıl kutlamalarını gerçekleştirdiğimiz günde hediyemizi kabul ederek, bizleri onurlandırmıştır" dedi.

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