İl başkanından Bahçeli'ye 150 yıllık, altın kaplama saat

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye el yapımı olan, 150 yıllık, altın kaplama saat hediye etti.
Adana'da dün gerçekleştirilen 'MHP'nin 50'nci Yıl Kuruluş Töreni'ne katılan MHP İl Başkanı Aydın, program öncesi Genel Başkan Bahçeli'nin yanına gitti. Aydın, Bahçeli'ye el yapımı olan, 150 yıllık, altın kaplama saat hediye etti. Saatten dünyada yalnızca 2 adet üretildiğini belirten Aydın, "Genel başkanımız, 50'nci yıl kutlamalarını gerçekleştirdiğimiz günde hediyemizi kabul ederek, bizleri onurlandırmıştır" dedi.
FOTOĞRAFLI
Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Erdoğan'dan müjdeler...
Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz
Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!
Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu
Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!
Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş
İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum