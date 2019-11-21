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İl Başkanından, CHP’li belediye başkanlarına uyarı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2019 11:39 | Son Güncelleme

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, kasım ayı sonunda tamamlanacak olan delege seçimlerine, bazı ilçelerde belediye başkanlarının müdahil olduğu yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

İl Başkanından, CHP’li belediye başkanlarına uyarı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, kasım ayı sonunda tamamlanacak olan delege seçimlerine, bazı ilçelerde belediye başkanlarının müdahil olduğu yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Yücel, "Belediye başkanlarının, parti içindeki bir takım yarışlara, çekişmelere müdahil olmaları, kentte ve seçmende bir rahatsızlık yaratır" uyarısında bulundu.
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, delege seçimleri ile yaklaşan ilçe kongrelerine ve partiden ihraç edilen Bayraklı Belediyesi eski başkanı Hasan Karabağ'a dair açıklamalarda bulundu. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği delege seçimlerine dair konuşan Deniz Yücel, "CHP açısından delege seçimleri önemli bir süreç. Çünkü CHP, demokrasiyi savunan, demokrasiyi ilke edinen bir siyasi parti. Kendi iç işleyişinde de demokrasi kurallarını uygulayan bir parti. Kendi yöneticilerini, kendi kadrolarını belirlerken sandık kuran ve sandıktan çıkan sonuçlara riayet eden belki de tek siyasi parti. Geçmişte de, bugün de delege seçimleri ile kongre süreçleri heyecanlı geçiyor" dedi.
CHP'de yöneticilik yapmak isteyen çok sayıda partilinin olduğunu ifade eden Yücel, örgüt üyelerinin partinin başarısı için çalışması gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Birilerinin kendilerini veya başka birilerini bir yere taşımak için değil, partinin iktidarı için çalışacak kadroların oluşması için çalışması gerekiyor. Geçmiş dönemlerde de, bu dönemde de bir takım olumsuzluklar yaşandı, yaşanabilir. Karşıyaka Alaybey Mahallesi delege seçimlerinde yaşanan sorunları araştırmak için komisyon kurduk. Burada gerekli incelemeleri yaptık, seçimleri iptal ettik. Alaybey Mahallesi'ndeki delege seçimleri yenilenecek. Alaybey'de kendi listesi ile seçime giren partililerimiz, orada yapılan işlemleri gözlemlemek istiyor. Bu onların en doğal hakkı. Biz talep olan her yere yönetici görevlendiriyoruz. Biz seçimlerin şeffaf ve demokratik bir ortamda geçmesi için gerekli önlemleri alıyoruz. Burada, kaos kargaşaya yaratacak şekilde bir grubun veya kalabalığın içeri girmesi doğru değil. Her iki listenin birer temsilcisi içeride bulunur. Ayrıca oy kullanacak üyelerimizin dışında kimsenin içeri alınmaması gayet doğal. Böyle münferit olaylar dışında delege seçimlerimiz sıkıntısız bir şekilde geçiyor."
'BELEDİYE KAYNAKLARINI KULLANARAK MÜDAHALE EDİLMEMELİ'
Belediye başkanlarının delege seçimlerine müdahil olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Yücel, şunları söyledi:
"Belediye başkanlarının elbette bir görüşü olabilir. Ama burada ince bir çizgi var. Burada belediye imkanları ile belediye kaynakları ile kamu gücünü kullanarak müdahale edilmemesi gerekiyor. Ben belediye başkanlarının bu ince çizgiyi aşmadığını düşünüyorum. Elbette bir belediye başkanı bir adayı destekleyebilir. Belediye başkanları ilçelerine, kentine hizmet etmek için seçilen kişilerdir. Kendilerine oy vermeyen kesimlere de hizmet edecekler. Onların görüşlerini dikkate alacaklar. O nedenle parti içerisindeki bir takım yarışlara, çekişmelere müdahil olmaları, kentte ve seçmende bir rahatsızlık yaratır. Ben, belediye başkanlarının bu ince çizgiye dikkat ettiklerini ve edeceklerini düşünüyorum."
Geçmiş dönemlerde, ilçe kongrelerinde zaman zaman gergin anların yaşandığı anımsatan Yücel, benzer olayların yaşanacağına dair endişe taşımadığını ifade ederek, "İlçe kongrelerinde 'olaylar çıkar' diye bir şey yok. Böyle bir kaygıya kapılmanın gereği de yok. Çünkü örgütümüze güveniyoruz. Tek adaylı kongreler de, 3-5 adaylı kongreler de olabilir" dedi.
HASAN KARABAĞ'IN İHRACI
CHP İzmir İl Başkanı Yücel, 31 Mart yerel seçimlerinden önce bazı partililere yönelik eleştirilerinden dolayı ihraç talebi ile İl Disiplin Kurulu'na gönderilen ve dün yapılan toplantıda partisinden ihraç edilen Bayraklı Belediyesi eski başkanı Hasan Karabağ'ın ihracına yönelik olarak da şunları söyledi:
"İsimler üzerinden konuşmak veya tartışmak bence doğru değil. Ama belediye başkanlığı da yapmış olsa, başka bir görevde de bulunsa partinin tüzük ve disiplin kuralları bellidir. Kimsenin tüzük kurallarından ve disiplin kurallarından muaf olması söz konusu olamaz. Partinin yetkili organları var. Hukuk kuralları ile yönetilen bir siyasi partide, disiplin kuralları ihlal edildiği takdirde, disiplin sürecinin işlemesi çok doğal. İşlememesi halinde bir sorun var demektir. Bir belediye başkanı bir kente, ilçeye uzun yıllar hizmet vermiş olabilir. Yani çok başarılı bir belediyecilik de yapmış olabilir. Ama bunu yapmış olması, disiplin ve tüzük kurallarından muaf olduğu anlamına gelmez."

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İl Başkanından, CHP’li belediye başkanlarına uyarı

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