İl belediyelerinin sosyal medyadan ilginç 'hatır sorma' paylaşımları

Cansel ORUÇ/BURSA,(DHA)- SOSYAL medya kullanımının artması ile birlikte il belediyeleri de eğlenceli paylaşımlar ile takipçilerinin yüzünü güldürüyor. Son olarak belediyeler arasındaki hatır sorma paylaşımları ilgi gördü.

Kışın kendini göstermesi ile birlikte dün sosyal medya üzerinde belediyeler arasında kar ve soğuk paylaşımları dikkat çekti. “Sizlere kolay gelsin. Bizde sadece Uludağ’da kar var. Türkiye’de kış turizminin en önemli merkezi Uludağ’ımıza gelin, karın keyfini birlikte çıkaralım” diyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, “Sizde durumlar nasıl?” diyerek topu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne attı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin mesajına cevap veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de “Valla kusura bakma Bursa Büyükşehir Belediyesi, sizde yine Uludağ filan var, karın keyfini çıkarınız. Yüce rabbim soğuğunu da bize veriy işte, nedek ağam. Hele Antepliler toplansın usta, bir şeyler yazın da beni sahipsiz bırakmayın acı ne var” cümleleri sonrasında topu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne attı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de “Biz de hava dört mevsim. Peki Ağrı Belediyesi sağdıcım sizde durum ne? Bu soğukta iyi giyinin Birbirinize bakalak olun” diyerek Ağrı Belediyesi’ne gönderme yaptı. “Kış doğunun yıldızı Ağrı’ya yakışıyor diyen Ağrı Belediyesi, “Güzel ülkemin zirvesi yüce Ağrı Dağı’ndan güzel Elazığ’ın Gakkoşlarına selam olsun” diyerek Elazığ Belediyesi’ne gönderme yaptı. Kendisine yapılan göndermeye kayıtsız kalmayan Elazığ Belediyesi de, “Bizi bilen bilir. Bizim için kış 3 G. Gar, gış, gıyamet. Evelallah biz de hazırız gışa. Ele soğuk orcik yeyip ışımaya çalışik” ifadelerini paylaştı.

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