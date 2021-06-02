İl dışı tayin ataması ne zaman? Bakan Selçuk duyurdu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuk olduğu canlı yayın programında il dışı atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Kendisine yöneltilen öğretmenlerin il dışı tayinlerine ilişkin soruya Bakan Selçuk, öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinin temmuz ayında başlayacağını ve ağustos sonunda biteceğini söyledi. Açıklamalarına devam eden Bakan Selçuk, isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusunun haziran ayı içinde yayınlanacağını ifade etti.

Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrolu öğretmenlerin 2021 yılı yer değiştirme işlemlerini vaktinde gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Açıklamalarına devam eden Bakan Selçuk il içi isteğe bağlı yer değiştirme, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme ve yaz tatili mazerete ilişkin yer değiştirmenin konu dahilinde olduğunu ifade etti. Üç ayrı atamanın olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, bunlar hakkında duyuruların yapıldığını kaydederek temmuz ayından başlayarak ağustos ayının sonunda bitecek şekilde planlandığını paylaştı.

İsteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu haziran içerisinde yapılacaktır.

MEB ATAMA TAKVİMİ

Atama tayini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer aldı. İşte o takvim:





