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İl dışı tayin ataması ne zaman? Bakan Selçuk duyurdu!

02.06.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenler il dışı tayin atamasının ne zaman olduğunu merak ediyor. Canlı yayına konuk olan Bakan Selçuk konuya ilişkin açıklama yaptı! İl dışı tayin ataması ne zaman? İşte ayrıntılar...

İl dışı tayin ataması ne zaman? Bakan Selçuk duyurdu!

Pandemi nedeniyle uzaktan gerçekleştirilen eğitim sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı. Yeni eğitim sezonu için il dışı tayin düşünen öğretmenler internet üzerinden "İl dışı tayin ataması ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bakan Selçuk katıldığı programda öğretmenlerin atamaya ilişkin akıllarında oluşan soru işaretlerini silecek açıklamaları duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 İş Takvimi yayınlandı.

İL DIŞI TAYİN ATAMASI NE ZAMAN?

İl dışı tayin düşünen öğretmenler MEB'in 2021 yılı il dışı öğretmen atama takvimini incelemeye başladı. Yeni eğitim sezonuna başka yerde devam etmek isteyen öğretmenler, hazırlıklarını yaz ayında tamamlamak niyetinde.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuk olduğu canlı yayın programında il dışı atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Kendisine yöneltilen öğretmenlerin il dışı tayinlerine ilişkin soruya Bakan Selçuk, öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinin temmuz ayında başlayacağını ve ağustos sonunda biteceğini söyledi. Açıklamalarına devam eden Bakan Selçuk, isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusunun haziran ayı içinde yayınlanacağını ifade etti.

Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrolu öğretmenlerin 2021 yılı yer değiştirme işlemlerini vaktinde gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Açıklamalarına devam eden Bakan Selçuk il içi isteğe bağlı yer değiştirme, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme ve yaz tatili mazerete ilişkin yer değiştirmenin konu dahilinde olduğunu ifade etti. Üç ayrı atamanın olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, bunlar hakkında duyuruların yapıldığını kaydederek temmuz ayından başlayarak ağustos ayının sonunda bitecek şekilde planlandığını paylaştı.

İsteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu haziran içerisinde yapılacaktır.

MEB ATAMA TAKVİMİ

Atama tayini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer aldı. İşte o takvim:

İl dışı tayin ataması ne zaman? Bakan Selçuk duyurdu!

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Anahtar Kelimeler:
atama Öğretmen Ziya Selçuk
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