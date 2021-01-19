İl Emniyet Müdürlüğü: "Samsun’un şiddet olaylarında ülkede 2. sırada gösterilmesi gerçeği yansıtmıyor"

İl Emniyet Müdürlüğü, Samsun’un şiddet olaylarında ülke genelinde İstanbul’dan sonra 2. sırada gösterildiği haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bazı basın yayın organlarında paylaşılan ’Samsun’un şiddet olaylarında ülke genelinde 2’nci sırada yer alması’ haberlerine ilişkin Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nden bir açıklama yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ülke genelinde şiddet olaylarının artış gösterdiğinden bahisle ilimizin de içinde bulunduğu bazı iller arasında resmi kaynaklara dayanmayan yüzdelik oranlarla sıralama yapılarak Samsun ili İstanbul ilinden sonra 2. sırada gösterilmiştir. Meydana gelen olayların analizinde, 2019-2020 yılı karşılaştırmasında toplam olay sayısında yüzde 3,3 azalmanın olduğu, ayrıca tüm kişilere karşı işlenen suçların yüzde 1,5 oranında düşüş gösterdiği, kasten yaralama olaylarında yüzde 2,9 azalmanın olduğu, ateşli silah kullanmak suretiyle yaralama suçunun yüzde 18,8, kesici ve delici alet kullanmak sureti ile yaralama suçunun ise yüzde 7,5 düşüş gösterdiği tespit edilmiş olup yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı görülmüştür. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

