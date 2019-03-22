HABER

İl Emniyet Müdürlüğünden Gazeteci Ayşenur Arslan’ın gözaltı iddiasına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 21:35 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Gazeteci Ayşenur Uyanık Arslan’ın gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “22 Mart günü bazı basın yayın organlarında Gazeteci Ayşenur Uyanık (Arslan)’ın Eskişehir Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındığına dair aslı olmayan haberlerin yayınlandığı görülmüştür.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Gazeteci Ayşenur Uyanık Arslan’ın gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “22 Mart günü bazı basın yayın organlarında Gazeteci Ayşenur Uyanık (Arslan)’ın Eskişehir Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındığına dair aslı olmayan haberlerin yayınlandığı görülmüştür. Emniyet güçlerimiz tarafından 22 Mart günü saat 19.00 sıralarında kendisine adli bir konu ile ilgili tebligat yapılmıştır. Gözaltına alındığına dair haberler tamamen asılsızdır” diye belirtildi.

“Hakkımda açılmış bir dava varmış benim haberim yok”
Öte yandan kaldığı otelde gazetecilere konuyla ilgili açıklamada bulunan Gazeteci Ayşenur Uyanık Arslan, “Hakkımda açılmış bir dava varmış Ankara’da benim haberim yok 12 Mart’ta bir yakalama kararı çıkmış. Davaya gitmedim diye. Ve otomatik olarak bu işliyor. Eskişehir’e bir toplantı için gelmiştim. Otele girince T.C. kimlik numarası verince alarm vermiş. O nedenle geldiler, gözaltına alındım gibi. Yani şuanda oteldeyim, otelim kafesindeyim. Galiba emniyete gideceğim ifade vermeye ama sırf ifade vermek için. Buna gözaltı demeyelim belki de, bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

“Halkı kin, nefret ve suça teşvik etmişim. Bunu nasıl, niçin yapmışım hiçbir fikrim yok”
Ayrıca Arslan, “Halkı kin, nefret ve suça teşvik etmişim. Bunu nasıl, niçin yapmışım hiçbir fikrim yok açıkçası. Dava açılmış haberim yok. Sadece bu kadarını biliyorum. 40. Asliye Ceza, halkı kin ve nefretle suç işlemeye teşvik etmişim. Emniyete gideceğiz ondan sonra sorun çözülmüş olacak. Çünkü bir prosedür varmış onun yerine getirilmesi gerekiyormuş. Tabi şunu söylemek lazım Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısının bu konuda herhangi bir dahili yok. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı herhangi bir gözaltı talimatı vermiş değil. Tamamen otomatik olarak T.C. kimlik numaram otele girince ‘A biz bunu arıyoruz’ demişler” dedi.

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
Kırklareli’nde kartpostallık gün batımıKırklareli’nde kartpostallık gün batımı
Büyükelçi Göktaş’tan Papa’ya güven mektubuBüyükelçi Göktaş’tan Papa’ya güven mektubu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolarda hareketli saatler!

Dolarda hareketli saatler!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı mı? Emniyet açıkladı

Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı mı? Emniyet açıkladı

Denizli Acıpayam'da bir deprem daha!

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Bakan Soylu duyurdu: 2 bin 500 kadın polis alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.