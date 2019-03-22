İl Emniyet Müdürlüğünden Gazeteci Ayşenur Arslan’ın gözaltı iddiasına yalanlama

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Gazeteci Ayşenur Uyanık Arslan’ın gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “22 Mart günü bazı basın yayın organlarında Gazeteci Ayşenur Uyanık (Arslan)’ın Eskişehir Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındığına dair aslı olmayan haberlerin yayınlandığı görülmüştür. Emniyet güçlerimiz tarafından 22 Mart günü saat 19.00 sıralarında kendisine adli bir konu ile ilgili tebligat yapılmıştır. Gözaltına alındığına dair haberler tamamen asılsızdır” diye belirtildi.

“Hakkımda açılmış bir dava varmış benim haberim yok”

Öte yandan kaldığı otelde gazetecilere konuyla ilgili açıklamada bulunan Gazeteci Ayşenur Uyanık Arslan, “Hakkımda açılmış bir dava varmış Ankara’da benim haberim yok 12 Mart’ta bir yakalama kararı çıkmış. Davaya gitmedim diye. Ve otomatik olarak bu işliyor. Eskişehir’e bir toplantı için gelmiştim. Otele girince T.C. kimlik numarası verince alarm vermiş. O nedenle geldiler, gözaltına alındım gibi. Yani şuanda oteldeyim, otelim kafesindeyim. Galiba emniyete gideceğim ifade vermeye ama sırf ifade vermek için. Buna gözaltı demeyelim belki de, bilmiyorum” ifadelerini kullandı.