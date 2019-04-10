Kırıkkale’de Türk Polis Teşkilatının 174. yıldönümü dolayısıyla Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan İl Emniyet Mahmut Çorumlu, "Asil Türk milletinin ve yüce Türk devletinin sadece dünya içinde kendi konumu değil, mazlum milletlerin ve İslam milletinin de güvencesi olduğunun ve bunlara karşı gelen tehdit ve tehlikenin farkındayız." dedi.

Tören, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Selçuk Doğuş’un Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Çorumlu, "Biz bu emanetin ağırlığının farkındayız. Asil Türk milletinin ve yüce Türk devletinin sadece dünya içinde kendi konumu değil, mazlum milletlerin ve İslam milletinin de güvencesi olduğunun ve bunlara karşı gelen tehdit ve tehlikenin farkındayız. Bekamız sadece kendi bekamız değil, İslam’ın ve mazlum milletlerin, dinin de bekasıdır" dedi.

Çorumlu, "Şehit kanıyla sulanarak bizlere emanet edilen bu kutsal vatanda aziz şehitlerimize layık olarak görev yapmak, gerektiğinde vatan ve millet için seve seve canımızı feda etmek hepimizin minnet borcudur. Her hareketinizde mesleğin onurunu düşünün, çünkü mesleğimiz kutsal ve onurludur. Görevlerimizde nezaketli, merhametli, haysiyetli, mütevazı, sabırlı, soğukkanlı, fedakar, cumhuriyete devlete millete ve bayrağa bağlı, disiplinli, yardım sever, Allah korkusuyla birlik ve beraberlik anlayışı ile vatandaşı anlayarak, kimliğinizden ve silahınızdan ziyade kişiliğinizi ön plana çıkararak adil ve tarafsız olarak görev ifa edin. Göreceksiniz ki bu anlayışla halkın güven ve desteği hep yanımızda olacaktır" diye konuştu.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ise "Dile kolay 174 yıldır güvenliğimiz, canımız, malımız ne zaman tehlikeye düşse ilk aklımıza gelen ve yapmış oldukları görevle zor zamanlarda devlete ve millete yapmış oldukları hizmetlerle bu milletin gönlünde taht kuran tüm polis arkadaşlarımız polis haftanız kutlu olsun. 174 yıldız bizim devlet olduğumuzun da ve köklü kurumlara sahip olmamızda bir ispatı, bir kanıtıdır. Büyük devletler köklü kurumlarla gelenekleriyle var olurlar geleceğe emin adımlarla yürürler" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kurulan stantlarda; Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kullandığı ekipmanlar, eski tarihi silahlar, yeni yerli ve milli silahlar ve emniyete ait araçlar gibi birçok teknik malzeme görücüye çıkartıldı. Daha sonra Kaplumbağa Bomba İmha Robotu ile içi dolu bir poşete müdahale edildi.