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  4. İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı: “Alemin batsın kirli torbacı”

İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı: “Alemin batsın kirli torbacı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 17:10 | Son Güncelleme

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, uyuşturucu satıcıların sosyal medyadan tepki gösterdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, uyuşturucu satıcıların sosyal medyadan tepki gösterdi. Turan yaptığı paylaşımda üniversite önünde satılan uyuşturucuların fotoğrafını paylaşarak, "Alemin batsın kirli torbacı" diyerek tepkisini gösterdi.
Zonguldak’ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda 700 gram bonzai, hassas terazi ve 5 bin TL para ele geçirildi. Operasyon sonrası İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, üniversite önünde satılan uyuşturucuların fotoğrafını paylaşarak, "Alemin batsın kirli torbacı. Bu neki hacı! Bu otlar neci. Dumanda giydiğin çamurlu tacı, belli ki düşürdün halin pek feci. Bilmen mi sonunuz her daim acı. İncivez’den uzayın" yazdı.

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