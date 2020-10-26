HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İl genelindeki vaka sayısı artışı sonrası Manisa Valisi Karadeniz'den 'evden dışarı çıkmayın' uyarısı

İl genelindeki vaka sayısı artışı sonrası Manisa Valisi Karadeniz'den 'evden dışarı çıkmayın' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 22:47 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, koronavirüs (Covid-19) kentte vaka sayısında artış olduğu belirterek, vatandaşlara zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

İl genelindeki vaka sayısı artışı sonrası Manisa Valisi Karadeniz'den 'evden dışarı çıkmayın' uyarısı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının kentte artmasının ardından yazılı açıklama yaparak, Manisalı vatandaşlara uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Vali Karadeniz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TÜM İMKANLARIMIZ İLE MÜCADELE ETMEKTEYİZ"

"Kış mevsimine girdiğimiz bugünlerde ilimizde de artış gösteren Covid-19 salgınıyla tüm imkanlarımız ile mücadele etmekteyiz. Salgınla mücadelemizde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlıklarımız, yetkili bütün makamlar ve valiliğimizce gerekli tedbirler alınmakta ve siz kıymetli vatandaşlarımızla sürekli paylaşılmaktadır.

"SAĞLIK BAKANLIĞI'MIZIN AÇIKLADIĞI TEDBİRLERE TİTİZLİKLE UYULMASI GEREKMEKTEDİR"

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'mızın açıkladığı kişisel hijyen, maske ve fiziksel mesafe tedbirlerine titizlikle uyulması gerekmektedir.

"ZORUNLU NEDENLER DIŞINDA EVLERİMİZDE KALMAMIZ YÜKSEK ÖNEME SAHİP"

Koronavirüsün yayılmasını önlemek, kendimizi, yakınlarımızı ve toplum sağlığını koruyabilmek amacıyla işe, okula, hastaneye gitmek, temel ihtiyaçlarımızı karşılamak gibi zorunlu nedenler dışında evlerimizde kalmamız; taziye, geçmiş olsun, kutlama gibi nedenlerle dahi ziyaretlerden kaçınmamız, toplu bulunulan alanlardan uzak durmamız yüksek öneme sahip bir gerekliliktir.

Kendimizi ve sevdiklerimizi düşünerek, hareket etmemiz gereken bu dönemde zorunlu haller dışında evlerinizden dışarı çıkmayınız. Devletimiz ve vatandaşlarımız hep birlikte mücadelemizi tavizsiz uygulayacağız. Salgınla olan mücadelemizi kazanacağımıza olan inancımız tamdır. Anlayış, sabır ve destekleriniz için teşekkür ediyorum." (DHA)

1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı' 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı'
Hatay'daki patlama anı böyle görüntülendiHatay'daki patlama anı böyle görüntülendi
Tokat katmeri nasıl yapılır?Tokat katmeri nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama
Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Hadise'nin yeni imajı olay oldu!
Hadise'nin yeni imajı olay oldu!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Sakarya'da karantinaya alınan evin sakininden komşularına: Bizde korona var gelmeyin
Bir anda kapıya çıkıp komşularına seslendi: Bizde korona var gelmeyin
Son dakika! Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Ermenistan’ın ateşkes ihlali hakkında açıklama
Minsk Grubu'na çağrı yapıldı! Türkiye'den flaş Ermenistan açıklaması
Son dakika! Hatay'daki patlama anı kamerada
Hatay'daki patlama anı böyle görüntülendi
Nazilli'de Bizans dönemine ait yerleşim yerleri keşfedildi
Heyecanlandıran keşif! Bizans dönemine ait olduğu düşünülüyor
Hatay'da patlama! Bakan Soylu'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Bakan Soylu'dan flaş açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.