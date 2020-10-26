İl genelindeki vaka sayısı artışı sonrası Manisa Valisi Karadeniz'den 'evden dışarı çıkmayın' uyarısı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının kentte artmasının ardından yazılı açıklama yaparak, Manisalı vatandaşlara uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Vali Karadeniz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TÜM İMKANLARIMIZ İLE MÜCADELE ETMEKTEYİZ"

"Kış mevsimine girdiğimiz bugünlerde ilimizde de artış gösteren Covid-19 salgınıyla tüm imkanlarımız ile mücadele etmekteyiz. Salgınla mücadelemizde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlıklarımız, yetkili bütün makamlar ve valiliğimizce gerekli tedbirler alınmakta ve siz kıymetli vatandaşlarımızla sürekli paylaşılmaktadır.

"SAĞLIK BAKANLIĞI'MIZIN AÇIKLADIĞI TEDBİRLERE TİTİZLİKLE UYULMASI GEREKMEKTEDİR"

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'mızın açıkladığı kişisel hijyen, maske ve fiziksel mesafe tedbirlerine titizlikle uyulması gerekmektedir.

"ZORUNLU NEDENLER DIŞINDA EVLERİMİZDE KALMAMIZ YÜKSEK ÖNEME SAHİP"

Koronavirüsün yayılmasını önlemek, kendimizi, yakınlarımızı ve toplum sağlığını koruyabilmek amacıyla işe, okula, hastaneye gitmek, temel ihtiyaçlarımızı karşılamak gibi zorunlu nedenler dışında evlerimizde kalmamız; taziye, geçmiş olsun, kutlama gibi nedenlerle dahi ziyaretlerden kaçınmamız, toplu bulunulan alanlardan uzak durmamız yüksek öneme sahip bir gerekliliktir.