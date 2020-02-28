İl Göç İdaresi önünde mülteci izdihamı!

İdlib’deki saldırının ardından Türkiye, mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa’ya geçmesine engel olmayacağını açıkladı.

Fatih’te bulunan İl Göç İdaresi önünde toplanan mülteciler burada yoğunluk oluşturdu.

Gelen otobüslere binmeye çalışan mülteciler birbirlerini ezerken, aralarında bebeklerin de olduğu mülteciler ise ezilme tehlikesi geçirdi.