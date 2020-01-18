İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun "Geçici Müşahede Alanı" ne anlama geliyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Şube Müdürlüğü, Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Eskişehir Temsilcisi Melek Özdoğan’ın İl Hayvanları Koruma Kurulu kararları arasında yer alan ve tereddüt oluşturan "Geçici Müşahede Alanı" ibaresi konusundaki bilgi talebine cevap verdi.

Özdoğan, DKMP Şube Müdürlüğü’ne yaptığı müracaatta, 17 Aralık 2019 tarihinde Eskişehir İl Hayvanları Koruma Kurulu’nda alınan kararlarda, ilçelerle yapılan görüşmeler neticesinde, Odunpazarı Belediyesi ile protokol yaptıkları anlaşıldığını belirtti. Melek Özdoğan, “Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması amacıyla yapılan bu protokolle beraber merkez belediyeler hariç diğer ilçe belediyeler tarafından Geçici Müşahede Alanları’nın oluşturulmasına yönelik belediyelerce yer tespiti yapılıp ivedilikle gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Karar maddesinde yer alan "Geçici Müşahede Alanı" ibaresinin ne anlam ifade ettiği, ilçe belediyelerince oluşturulması karara bağlanan bu alanların hangi amaçla kullanılacağı, bu alanın 5199 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği’nin hangi maddesinde yer aldığı ve hangi maddeye uygun olduğu hakkında tarafıma bilgi verilmesini talep ediyoruz. Karar maddesinde yer alan "Geçici Müşahede Alanı" ibaresi, Geçici Hayvan Bakımevi’ni mi ifade etmektedir veya farklı bir amaca hizmet edecek ayrıca bir alan mı olduğu konusu biz sivil toplum kuruluşlarını tereddüte düşürmüştür” diye belirtti.