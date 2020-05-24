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İl il bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı yerine Duha namazı nasıl kılınır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 00:30 | Son Güncelleme

Koronavirüs önemleri nedeniyle bu bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ki zaten camilerde toplu namaza da ara verilmişti. Yani bu Ramasan Bayramı'nda bayram namazı kılınamayacak. Diyanet ise Bayram namazı saatinde Duha namazı kılınmasını tavsiye etti. Peki Duha namazı nasıl kılınır? İşte Duha namazı kılmak için il il Bayram namazı saat kaçta gösteren bayram imsakiyesi!

İl il bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı yerine Duha namazı nasıl kılınır?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 24 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı geçerli olduğu için 2020 yılının Ramazan Bayramı'nda bayram namazı kılmak mümkün olmayacak. Yine de bayram namazı saati hala önemli çünkü Diyanet bu sene bayram namazı saatinde evlerde duha namazı kılınmasını ve bayram namazı vaktini tefekkür ile geçirilmesini tavsiye etti. Peki duha namazı nasıl kılınır? İşte Duha namazı kılmak için il il Bayram namazı saat kaçta gösteren bayram imsakiyesi!

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATİ
Diyanet işlerinin Ramazan İmsakiyesi'ne göre bu yıl İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram namazı saatleri şu şekilde:

  • İstanbul bayram namazı saati: 06.13
  • Ankara bayram namazı saati: 06.00
  • Ankara bayram namazı saati: 06:26

Diğer illerin duha namazı kılınacak bayram namazı saatini aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz Diyanet'in imsakiyesinden öğrebilirsiniz.

İL İL Bayram namazı bakitleri için TIKLAYINIZ

DUHA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Kuşluk namazı olarak da adlandırılan, nafile namazlardan olan duha namazı iki rekattır ve şu şekilde kılınır:

1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır,
Sübhaneke okunur,
Euzü-besmele çekilir,
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gidilir.
Secde'ye gideriz. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir.

2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir,
Fatiha Suresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir,
Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'yegidilir,
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur,
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

DUHA NAMAZINDA OKUNAN DUALAR VE SURELER

Duha namazında okunan dualar ve surelerin Arapça okunuşları şu şekildedir:

FATİHA SURESİ OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.

SÜBHANEKE OKUNUŞU

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük ) ve lâ ilâhe ğayrük.

ETTEHİYYATÜ OKUNUŞU

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

ALLAHÜMME SALLİ OKUNUŞU

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

ALLAHÜMME BARİK OKUNUŞU

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

RABBENÂ ÂTİNA OKUNUŞU

Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’lâhirati haseneten. Ve kınâ ‘azâbe’n-nâr.

RABBENÂĞFİRLİ

Rabbena’ğfirlî ve li vâlideyye ve lil mu’minîne yevme yekûmu’l-hisâb.

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