İl il bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı yerine Duha namazı nasıl kılınır?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 24 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı geçerli olduğu için 2020 yılının Ramazan Bayramı'nda bayram namazı kılmak mümkün olmayacak. Yine de bayram namazı saati hala önemli çünkü Diyanet bu sene bayram namazı saatinde evlerde duha namazı kılınmasını ve bayram namazı vaktini tefekkür ile geçirilmesini tavsiye etti. Peki duha namazı nasıl kılınır? İşte Duha namazı kılmak için il il Bayram namazı saat kaçta gösteren bayram imsakiyesi!

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet işlerinin Ramazan İmsakiyesi'ne göre bu yıl İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram namazı saatleri şu şekilde:

İstanbul bayram namazı saati: 06.13

Ankara bayram namazı saati: 06.00

Ankara bayram namazı saati: 06:26

Diğer illerin duha namazı kılınacak bayram namazı saatini aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz Diyanet'in imsakiyesinden öğrebilirsiniz.

İL İL Bayram namazı bakitleri için TIKLAYINIZ

DUHA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Kuşluk namazı olarak da adlandırılan, nafile namazlardan olan duha namazı iki rekattır ve şu şekilde kılınır:

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır,

Sübhaneke okunur,

Euzü-besmele çekilir,

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gideriz. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir.