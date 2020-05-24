İl il bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı yerine Duha namazı nasıl kılınır?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 24 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı geçerli olduğu için 2020 yılının Ramazan Bayramı'nda bayram namazı kılmak mümkün olmayacak. Yine de bayram namazı saati hala önemli çünkü Diyanet bu sene bayram namazı saatinde evlerde duha namazı kılınmasını ve bayram namazı vaktini tefekkür ile geçirilmesini tavsiye etti. Peki duha namazı nasıl kılınır? İşte Duha namazı kılmak için il il Bayram namazı saat kaçta gösteren bayram imsakiyesi!
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATİ
Diyanet işlerinin Ramazan İmsakiyesi'ne göre bu yıl İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram namazı saatleri şu şekilde:
Diğer illerin duha namazı kılınacak bayram namazı saatini aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz Diyanet'in imsakiyesinden öğrebilirsiniz.
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Kuşluk namazı olarak da adlandırılan, nafile namazlardan olan duha namazı iki rekattır ve şu şekilde kılınır:
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır,
Sübhaneke okunur,
Euzü-besmele çekilir,
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gidilir.
Secde'ye gideriz. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir,
Fatiha Suresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir,
Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'yegidilir,
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur,
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.
Duha namazında okunan dualar ve surelerin Arapça okunuşları şu şekildedir:
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük ) ve lâ ilâhe ğayrük.
Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’lâhirati haseneten. Ve kınâ ‘azâbe’n-nâr.
Rabbena’ğfirlî ve li vâlideyye ve lil mu’minîne yevme yekûmu’l-hisâb.