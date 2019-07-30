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İl il dolaşıp öğrencilere tiyatroyu anlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 11:44 | Son Güncelleme

Tiyatro sanatçısı Adnan Tunalı, 40 yıllık meslek hayatında edindiği deneyimleri, 10 yıldır il il dolaşarak öğrencilere aktarıyor - Ülke genelinde yüzlerce öğrenciye tiyatro sevgisi aşılayan Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçısı Tunalı, sezon sonunda geldiği Bitlis'te 25 öğrenciye tiyatro eğitimi veriyor - Adnan Tunalı: - "Bana eğitim veren insanların birçoğu hayatını kaybetti. Onlara vefa borcumu ödemek için bildiklerimi öğrencilere anlatmaya başladım. 10 yıldır hiçbir karşılık beklemeksizin, öğrenmek ve bilmek isteyen herkese tiyatroyu yaymak gibi bir misyon üstlendim"

BİTLİS (AA) - AHMET OKUR - Bursa Devlet Tiyatrosunda 40 yıldır oyunculuk yapan 54 yaşındaki Adnan Tunalı, deneyimlerini yeni nesillere aktarmak için il il dolaşıyor.

Adana'dan babasının tayini nedeniyle taşındığı Bursa'da ortaokul öğrencisiyken tiyatro kulübüne kayıt yapan Tunalı, daha sonra girdiği sınavlarda elde ettiği başarılarla sanat yolculuğuna başladı.

Usta tiyatro sanatçılarından aldığı eğitimle 40 yıldır mesleğini sürdüren ve birçok oyunda rol alan Tunalı, artık hayatta olmayan ders aldığı hocalarına vefa amacıyla yeni kuşaklara tiyatro sevgisi aşılamaya çalışıyor. Tunalı, bu amaçla 10 yıldır Türkiye'nin farklı illerine giderek öğrencilere bildiklerini aktarıyor.

Şu ana kadar turnelerle 50 ili dolaşan, 30 ilde yüzlerce öğrenciye eğitim veren Tunalı, arkadaşı Vecibi Ayan aracılığıyla geldiği Bitlis'te de 25 öğrenciye tiyatro anlattı.

- "Anlattıkları şeylerden kendime dersler çıkardım"

Tunalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokulun son dönemlerinde büyük bir hevesle başladığı tiyatroya aynı heyecanla devam ettiğini dile getirdi.

Nazım Kurşunlu'nun "Merdiven" oyunuyla ilk sahne deneyimini yaşadığını ifade eden Tunalı, şunları kaydetti:

"Sınavların ardından iki yıl eğitim aldım ve Devlet Tiyatrosunda görev almaya başladım. Tiyatroya başladığımda 14 yaşındaydım. Çok sevdiğim, babam dediğim hocalarımdan büyük destek gördüm. Onlarla kahveye gidip sürekli sanat konuşurduk. Bu insanlar bana çok şey öğretti. Ben anlattıkları şeylerden kendime dersler çıkardım. Bana eğitim veren insanların birçoğu hayatını kaybetti. Onlara vefa borcumu ödemek için bildiklerimi öğrencilere anlatmaya başladım.10 yıldır hiçbir karşılık beklemeksizin, öğrenmek ve bilmek isteyen herkese tiyatroyu yaymak gibi bir misyon üstlendim. Bitlis'e gelmemdeki neden de budur."

Halen Bursa Devlet Tiyatrosunda oyunculuk yaptığını, sezon bittiğinde de başka illere giderek tiyatro eğitimleri verdiğini aktaran Tunalı, işini, ailesini, arkadaşlarını ve özel hayatında planladığı her şeyi bir kenara bırakarak öğrencilere tiyatro öğretmek için Bitlis'e geldiğini söyledi.

Ortaokul ve lise çağındaki 25 öğrenciye eğitim veren Tunalı, yeni sanatçı adaylarıyla bir arada olmaktan keyif aldığını, eğlenceli zaman geçirdiklerini dile getirdi.

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