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İl il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi! Riskli ve az riskli iller belli oldu!

06.03.2021 18:19 | Son Güncelleme:
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İl il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi! Riskli ve az riskli iller belli oldu!

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Korona virüs düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller belli oldu. Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar, risk haritasına göre belirleniyor. Vatandaşlar ise arama motorları üzerinden "hangi iller yüksek riskli?", "düşük riskli iller hangileri?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, illerin korona virüs risk durumu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasakları ve uygulanan tüm kısıtlamaların esnetilip sıkılaştırılması illerin vaka seyirlerine göre düzenlenecek. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Korona virüs risk haritası; mavi, turuncu, sarı ve kırmızı renkleri illerin risk seviyesini gösteriyor. Peki, hangi iller düşük riskli?, Çok yüksek riskli iller hangileri? İşte, düşük ve yüksek riskli iller!

Düşük riskli iller hangileri?

Korona virüs risk haritasına göre düşük riskli illerin listesi şöyle:

  • Uşak,
  • Şanlıurfa,
  • Diyarbakır,
  • Bingöl,
  • Muş,
  • Bitlis,
  • Batman,
  • Mardin,
  • Siirt,
  • Şırnak,
  • Hakkari,
  • Van,
  • Ağrı
  • Iğdır

Orta riskli iller hangileri?

Korona virüs risk haritasında sarı renkte gösterilen orta riskli iller şöyle:

  • Afyonkarahisar,
  • Ankara,
  • Aydın,
  • Bursa,
  • Denizli,
  • Manisa,
  • Isparta,
  • Eskişehir,
  • Çankırı,
  • Kastamonu,
  • Karabük,
  • Bartın,
  • Çorum,
  • Yozgat,
  • Kırşehir,
  • Nevşehir,
  • Sivas,
  • Kahramanmaraş,
  • Adana,
  • Gaziantep,
  • Hatay,
  • Malatya,
  • Erzincan,
  • Tunceli,
  • Elazığ,
  • Bayburt,
  • Erzurum
  • Kars

Yüksek riskli iller hangileri?

Korona virüs risk haritasında turuncu renkle gösterilen yüksek riskli illerin listesi şöyle:

  • İstanbul,
  • Kırklareli,
  • Tekirdağ,
  • Çanakkale,
  • İzmir,
  • Muğla,
  • Antalya,
  • Bilecik,
  • Kütahya,
  • Düzce,
  • Bolu,
  • Zonguldak,
  • Kırıkkale,
  • Karaman,
  • Mersin,
  • Niğde,
  • Kayseri,
  • Kilis,
  • Artvin,
  • Ardahan

Çok yüksek riskli iller hangileri?

Vaka sayılarına göre belirlenen korona virüs risk haritasında çok yüksek riskli olan iller şöyle:

  • Edirne,
  • Balıkesir,
  • Sakarya,
  • Burdur,
  • Konya,
  • Aksaray,
  • Sinop,
  • Samsun,
  • Amasya,
  • Tokat,
  • Ordu,
  • Giresun,
  • Gümüşhane,
  • Trabzon,
  • Rize,
  • Osmaniye
  • Adıyaman
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs risk haritası

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