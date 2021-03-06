İl il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi! Riskli ve az riskli iller belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasakları ve uygulanan tüm kısıtlamaların esnetilip sıkılaştırılması illerin vaka seyirlerine göre düzenlenecek. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Korona virüs risk haritası; mavi, turuncu, sarı ve kırmızı renkleri illerin risk seviyesini gösteriyor. Peki, hangi iller düşük riskli?, Çok yüksek riskli iller hangileri? İşte, düşük ve yüksek riskli iller!

Düşük riskli iller hangileri?

Korona virüs risk haritasına göre düşük riskli illerin listesi şöyle:

Uşak,

Şanlıurfa,

Diyarbakır,

Bingöl,

Muş,

Bitlis,

Batman,

Mardin,

Siirt,

Şırnak,

Hakkari,

Van,

Ağrı

Iğdır

Orta riskli iller hangileri?

Korona virüs risk haritasında sarı renkte gösterilen orta riskli iller şöyle:

Afyonkarahisar,

Ankara,

Aydın,

Bursa,

Denizli,

Manisa,

Isparta,

Eskişehir,

Çankırı,

Kastamonu,

Karabük,

Bartın,

Çorum,

Yozgat,

Kırşehir,

Nevşehir,

Sivas,

Kahramanmaraş,

Adana,

Gaziantep,

Hatay,

Malatya,

Erzincan,

Tunceli,

Elazığ,

Bayburt,

Erzurum

Kars

Yüksek riskli iller hangileri?

Korona virüs risk haritasında turuncu renkle gösterilen yüksek riskli illerin listesi şöyle:

İstanbul,

Kırklareli,

Tekirdağ,

Çanakkale,

İzmir,

Muğla,

Antalya,

Bilecik,

Kütahya,

Düzce,

Bolu,

Zonguldak,

Kırıkkale,

Karaman,

Mersin,

Niğde,

Kayseri,

Kilis,

Artvin,

Ardahan

Çok yüksek riskli iller hangileri?

Vaka sayılarına göre belirlenen korona virüs risk haritasında çok yüksek riskli olan iller şöyle: