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İl il duyuruldu! Meteoroloji'den sel uyarısı

28.10.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kuvvetli sağanak yağış, su baskını don uyarısında bulundu.

İl il duyuruldu! Meteoroloji'den sel uyarısı

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Doğu Anadolu’da 29 Ekim 2021 Cuma beklenen yağışların, Muş, Bitlis, Şirnak ve Hakkâri çevreleri ile Ağrı’nın ve Van’ın güneyinde yerel olarak küvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ağrı illerinin yüksek kesimlerinde, Van’ın güneyinde (Başkale, Bahçesaray, Çatak) ve Hakkari’nin kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI"

Kuvveti yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ile buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların bölge genelinde aksam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor” denildi. (İHA)

Meteorolojiden çok sayıda il için yağış uyarısı (28 Ekim Perşembe hava durumu)Meteorolojiden çok sayıda il için yağış uyarısı (28 Ekim Perşembe hava durumu)


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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sel
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