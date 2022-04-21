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İl il gezdiler, ünlü olmak isteyenleri dolandırdılar!

21.04.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü film yapım firmalarının ve ajansların isimlerini kullanarak, il il gezerek sahte dizi ve film deneme çekimleri yapıp, vatandaşları dolandıran çete Isparta’da yakayı ele verdi. Olayla ilgili 2’si kadın 3’ü erkek toplam 5 şüpheli, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İl il gezdiler, ünlü olmak isteyenleri dolandırdılar!

İl il gezerek lüks otellerde düzenledikleri sahte çekimler ile ünlü film yapım firmalarının ve ajansların isimlerini kullanarak ağlarına düşürdükleri vatandaşları dizilerde, filmlerde oynatma ve ünlü olacakları vaadiyle kandırıp kişi başı 450 TL para toplayan dolandırıcılar, Isparta Siber Suçlarla Mücadele polislerinden kaçamadı.

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4 İLDE ORTAK OPERASYON

Sahte çekim yaparak vatandaşları dolandıran 2’si kadın 3’ü erkek toplam 5 şüpheli polis tarafından Isparta merkezli olarak İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde düzenlenen ortak operasyonla Isparta’da yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise birçok post cihazı, mali doküman, kredi kartları, dijital materyaller, laptop, cep telefonu gibi elektronik belgelere incelenmek üzere polis tarafından el konulurken, 5 şüpheli Isparta Emniyetindeki işlemlerinin ardından Isparta Adliyesine sevk edildi ve haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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