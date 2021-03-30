İl il risk haritasında son durum | İşte kırmızı, turuncu, mavi ve sarı iller

İller, 4 farklı kategoride risk grubuna göre ayrılıyor. Kırmızı renkli iller çok yüksek, turuncu renkli iller yüksek, sarı renkli iller orta ve mavi renkli iller az riskli illeri temsil ediyor. 29 Mart akşam saatlerinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısından sonra açıklamalar da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasaklar ile ilgili alınan yeni kararları paylaştı.

İLLERİN GÜNCEL RİSK DURUMLARI

Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı güncellenen risk haritasına göre; Ankara, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu 58 şehir, çok yüksek risk grubunu içeren kırmızı kategoride yer aldı. Düşük risk kategorisindeki Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır'ın haritadaki rengi değişti. Yeni haritaya göre, yalnızca Şırnak'ın rengi düşük riski temsil eden mavide kaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haritaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık, kolay olanı kaybetmeyelim" dedi.