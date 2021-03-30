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İl il risk haritasında son durum | İşte kırmızı, turuncu, mavi ve sarı iller

30.03.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan Kabine Toplantısının ardından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalar ve illerin risk durumları ile ilgili açıklamalar da bulundu. Sağlık Bakanlığı tarafından ise yeni güncel risk haritası yayınlandı. Yeni yayınlanan risk haritasına göre 58 şehir kırmızıya büründü. Sadece Şırnak, en düşük riskli il olarak mavi renkte kaldı.

İl il risk haritasında son durum | İşte kırmızı, turuncu, mavi ve sarı iller

İller, 4 farklı kategoride risk grubuna göre ayrılıyor. Kırmızı renkli iller çok yüksek, turuncu renkli iller yüksek, sarı renkli iller orta ve mavi renkli iller az riskli illeri temsil ediyor. 29 Mart akşam saatlerinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısından sonra açıklamalar da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasaklar ile ilgili alınan yeni kararları paylaştı.

İLLERİN GÜNCEL RİSK DURUMLARI

Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı güncellenen risk haritasına göre; Ankara, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu 58 şehir, çok yüksek risk grubunu içeren kırmızı kategoride yer aldı. Düşük risk kategorisindeki Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır'ın haritadaki rengi değişti. Yeni haritaya göre, yalnızca Şırnak'ın rengi düşük riski temsil eden mavide kaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haritaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık, kolay olanı kaybetmeyelim" dedi.

20 - 26 mart risk haritası

renkli risk haritası

MARMARA

Marmara Bölgesi'ndeki tüm iller kırmızı renge bürünürken, Ege Bölgesi'nde sarı renk ile orta risk grubundaki Uşak, turuncu renkle yüksek risk grubunda Manisa, Denizli ve Afyonkarahisar dışındaki iller kırmızı renkli çok yüksek risk grubunda yer aldı. Akdeniz Bölgesi'nde turuncu renk ile yüksek risk grubundaki Burdur, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki iller kırmızı renkte belirtildi.

İÇ ANADOLU

İç Anadolu Bölgesi'nde yalnızca Kırşehir turuncu renk ile yüksek risk grubunda yer alırken, diğer tüm iller çok yüksek risk grubunda sayıldı.

KARADENİZ

Karadeniz Bölgesi'nin tamamı kırmızı renkte kalırken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars, Ağrı, Tunceli ve Bingöl turuncu renkli yüksek risk grubunda, Hakkari, Van, Bitlis, Muş sarı renkli orta risk grubunda, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Malatya ise kırımızı renkli çok yüksek risk grubunda yer aldı.

GÜNEY DOĞU ANADOLU

Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise mavi renkli düşük riskli tek il Şırnak oldu. Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin sarı renkli orta risk grubunda, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman ise kırmızı renk ile çok yüksek risk grubuna dahil oldu.

sokağa çıkma3

YASAKLAR GERİ Mİ GELDİ?

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.

Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında daha önce illere gönderilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek.

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koronavirüs (Covid-19) Koronavirüs risk haritası

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