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İl Jandarma Komutanı Aktemur’dan emniyet kemeri denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 12:47 | Son Güncelleme

Bayram yoğunluğunun en fazla yaşandığı kentlerden Antalya’da, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, trafik denetimine bizzat katılarak hem sürücü ve yolcuların bayramını kutladı, hem de emniyet kemeri kontrolü yaptı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki yol ve bölgelerde Ramazan bayramı yoğunluğu nedeniyle trafik denetimlerini sıklaştırdı.

Bayram yoğunluğunun en fazla yaşandığı kentlerden Antalya’da, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, trafik denetimine bizzat katılarak hem sürücü ve yolcuların bayramını kutladı, hem de emniyet kemeri kontrolü yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki yol ve bölgelerde Ramazan bayramı yoğunluğu nedeniyle trafik denetimlerini sıklaştırdı. Hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden Çakırlar mesire alanına gidecek vatandaşların güvenli bir seyahat yapmalarını sağlanmak amacıyla Bahtılı Mahallesi girişinde uygulama yapıldı. İl Jandarma ile Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığının trafik ve asayiş ekipleri radar ve seçici göz uygulaması yaptı.

"Kemer uyarısı yaptı"
Trafik denetimine İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur da katıldı. Tüm personeli ile bayramlaşan Aktemur, tel örgü arkasında güvenliği sağlayan askeri de unutmadı. Denetimler hakkında bilgi alan Tekin Aktemur daha sonra durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramını kutladı. Emniyet kemeri takan sürücü ve yolcuları tebrik eden Aktemur, takmayanlara ise uyarılarda bulundu. Vatandaşlara şeker ikram eden Aktemur, çocuklara ise İçişleri Bakanlığınca "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" sloganıyla başlatılan proje kapsamında trafik karnesi verdi. Bu karnelere çocuklar, araç kullanan anne ve babalarını trafikte uydukları ya da uymadıkları kurallar konusunda notlar verecek, karneleri 20 Haziran 2019 tarihine kadar #trafikkarnem hashtagli twitter adresi ile paylaşarak ödül kazanma şansını yakalayacak. Trafik uygulamasına Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özhan Nacar da katıldı.

"İnsan hayatı bizim için önemli"
Denetimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin Aktemur, bayram tatilinde trafik kazalarının azaltılması noktasında İl Jandarma Komutanlığı olarak, Konyaaltı ilçesinde de faaliyetlerine devam ettiklerini bildirdi.
Sürücülere özelikle emniyet kemeri takmaları noktasında uyarılarda bulunduklarının altını çizen Aktemur, “Sürücülere dikkatli, yayaya saygılı, cep telefonu ile konuşmadan yolculuk yapmalarını söyledik. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 24 saat trafik uygulamaları devam edecek. İnsan hayatı bizim için her şeyden önemlidir” dedi.

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