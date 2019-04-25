İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 1. Dönem Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi ile Habipler Kavşağı-Başakşehir Kavşağı'yla İstanbul'un 398 kilometrelik modern bir otoyol ağına kavuştuğunu belirten Atçı, tarihi yapılarla günümüz yapılarını, doğru uygulamalar ile birleştirecek olan Tersane İstanbul Projesi'nin temelinin atıldığını anımsattı.

Sağlık sektöründe yaşanan 2 gelişmeye işaret eden Atçı, bin 105 yataklı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin restorasyonu tamamlanan tarihi binası ve türbelerinin açılışının yapıldığını söyledi.

Atçı, Atatürk Havalimanı'ndan "Büyük Göç" olarak adlandırılan taşınma operasyonun tamamlandığını ve böylece İstanbul Havalimanı'nın yolculara kapılarını açtığını kaydetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2019 Yatırım Programı'nda Türkiye genelinde 2 bin 964 projenin uygulanmak üzere onaylandığını ve bu projelerin toplam bedelinin yaklaşık 978 milyar olarak belirlendiğini aktaran Atçı, "Bu projeler için de dış krediler ile birlikte toplam 72 milyar lira ödenek ayrılmıştır. İstanbul ili için 206 adedi münhasıran, 62 adedi diğer iller ile ortak olmak üzere toplam 268 proje 2019 Yatırım Programı'nda yer almıştır. Münhasır projelerin toplam bedeli 104,5 milyar liradır ve bu projeler için ayrılan ödenek 9.9 milyar liradır. Bu sayılara göre, Yatırım Programında İstanbul'un ülke geneli içindeki payı, proje bedelleri içerisinde yüzde 9,6, ayrılan ödenek yüzde 13,7'dir." diye konuştu.