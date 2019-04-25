İSTANBUL (AA) - İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, İstanbul'da finansman kaynağı genel bütçe, özel bütçe, mahalli idare, SGK ve KİT bütçelerine dayanan 995 proje uygulandığını, 2019 yılının ilk 3 ayında projelerin nakdi gerçekleşme oranının yüzde 13,4 olduğunu ve 67 projenin tamamlandığını bildirdi.
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen İstanbul Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 1. Dönem Toplantısı'nda konuşan Atçı, 2019 yılının ilk 3 ayı içerisinde uygulanmış olan yatırımları değerlendireceklerini ifade etti.
Atçı, yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesinin, İl Koordinasyon Kurullarının en temel görevleri arasında yer aldığını belirtti.
2019 yılının ilk 3 ayı içerisinde İstanbul açısından önemli yatırımların tamamlanarak, milletin hizmetine sunulduğunu dile getiren Atçı, Marmaray projesinin alt projesi olan "Gebze-Halkalı arası Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi" projesinin sona erdiğini, 76,6 kilometrelik hattın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldığını ve yeni hatla aradaki ulaşım süresinin 185 dakikadan 115 dakikaya indiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi ile Habipler Kavşağı-Başakşehir Kavşağı'yla İstanbul'un 398 kilometrelik modern bir otoyol ağına kavuştuğunu belirten Atçı, tarihi yapılarla günümüz yapılarını, doğru uygulamalar ile birleştirecek olan Tersane İstanbul Projesi'nin temelinin atıldığını anımsattı.
Sağlık sektöründe yaşanan 2 gelişmeye işaret eden Atçı, bin 105 yataklı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin restorasyonu tamamlanan tarihi binası ve türbelerinin açılışının yapıldığını söyledi.
Atçı, Atatürk Havalimanı'ndan "Büyük Göç" olarak adlandırılan taşınma operasyonun tamamlandığını ve böylece İstanbul Havalimanı'nın yolculara kapılarını açtığını kaydetti.
Resmi Gazete'de yayımlanan 2019 Yatırım Programı'nda Türkiye genelinde 2 bin 964 projenin uygulanmak üzere onaylandığını ve bu projelerin toplam bedelinin yaklaşık 978 milyar olarak belirlendiğini aktaran Atçı, "Bu projeler için de dış krediler ile birlikte toplam 72 milyar lira ödenek ayrılmıştır. İstanbul ili için 206 adedi münhasıran, 62 adedi diğer iller ile ortak olmak üzere toplam 268 proje 2019 Yatırım Programı'nda yer almıştır. Münhasır projelerin toplam bedeli 104,5 milyar liradır ve bu projeler için ayrılan ödenek 9.9 milyar liradır. Bu sayılara göre, Yatırım Programında İstanbul'un ülke geneli içindeki payı, proje bedelleri içerisinde yüzde 9,6, ayrılan ödenek yüzde 13,7'dir." diye konuştu.
Vali Yardımcısı Atçı, 2019 yılı ilk döneminde İstanbul'da yapılan yatırımlar hakkında şu bilgileri verdi:
"İlimizde finansman kaynağı genel bütçe, özel bütçe, mahalli idare, SGK ve KİT bütçelerine dayanan 995 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 183,2 milyar, önceki yıllar harcaması 57,7 milyar liradır, ödeneği 28,2 milyar, harcama tutarı ise 3,7 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılının ilk 3 ayında nakdi gerçekleşme oranı yüzde 13,4'tür ve 67 proje tamamlanmıştır. Yıl içerisinde harcama tutarları itibariyle ulaştırma-haberleşme sektörü yüzde 72,5 ile ilk sırada yer almıştır. Genel ve özel bütçeli kuruluşlarımızın yürüttüğü proje çalışmaları incelendiğinde; 2019 yılının ilk 3 ayında görülen 947 projenin tutarı 97 milyar, önceki yıllar harcaması 40,1 milyar, ödeneği 9,4 milyar, harcama tutarı 2,9 milyar lira olup, yüzde 31 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. İlçe belediyeleri dışında mahalli idareler tarafından yürütülen dış kredili yatırımlar dahil olmak üzere 48 projenin tutarı 86,2 milyar, önceki yıllar harcaması 17,6 milyar, ödeneği 18,7 milyar, harcaması 850 milyon lira olup, yüzde 4,5 nakdi gerçekleşme olmuştur."
Ulaştırma ve haberleşme sektörüne yüzde 72,5, eğitime yüzde 4,5, sağlığa yüzde 1,5, enerjiye yüzde 1,3, diğer kamu hizmetleri sektörlerine ise yüzde 20,2 ödenek aktarıldığını paylaşan Atçı, yatırımların proje tutarlarına göre, Üsküdar'ın 35,5, Arnavutköy'ün 14,3 ve Başakşehir'in 11,6 milyar lira ile ilk 3 sırada yer aldığını kaydetti.
Atçı, devam eden yatırımların hedeflenen sürelerde tamamlanması konusunda, kontrol, denetim ve takiplerin yerinde ve zamanında yapılması, sorunların ve darboğazların çözüme kavuşturulması için gerekli özverinin gösterilmesi temennisinde bulundu.
İl Planlama ve Koordinasyon Müdür Vekili Coşkun Sarıyıldız da 2019 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu kararları sonrasında gerçekleşen çalışmalara ilişkin özet raporu sundu.
Toplantıda, kurul üyeleri de söz alarak, kurumlarının gerçekleştirdiği çalışmalar ve projeler hakkında koordinasyon gerektiren hususları arz ettiler.
Okuyucu Yorumları 0 yorum