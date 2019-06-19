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İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 12:37 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: - "2023 vizyonu çerçevesinde yapılmış olan çalışmaların genel bir değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucunda da yaz aylarında yapmamız gereken çalışmalara ışık tutmak, önümüzdeki eğitim öğretim yılında yapmamız gereken bazı iş ve işlemlerin organizasyonu için burada bulunuyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "2023 vizyonu çerçevesinde yapılmış olan çalışmaların genel bir değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucunda da yaz aylarında yapmamız gereken çalışmalara ışık tutmak, önümüzdeki eğitim öğretim yılında yapmamız gereken bazı iş ve işlemlerin organizasyonu için burada bulunuyoruz." dedi.

Selçuk, Afyonkarahisar'da bir termal otelde, basına kapalı gerçekleştirilen "İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı"na katıldı.

Ardından, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret eden Selçuk, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'deki bütün illerin eğitim müdürleri ile toplantıda bir araya geldiklerini söyledi.

- "Genel değerlendirme toplantısı için buradayız"

Afyonkarahisar'da bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Selçuk, "Bugün yapmak istediğimiz işler aslında 3 kategoride yer alıyor. Eğitim öğretim yılının sona erdiği bu günlerde 'acaba geçtiğimiz eğitim öğretim yılının nasıl bir değerlendirmesi yapılabilir, eksiğimiz nedir, daha iyi yapabileceğimiz şeyler, almamız gereken tedbirler nelerdir' bir genel değerlendirme toplantısı için buradayız." diye konuştu.

Selçuk, Afyonkarahisar'ın eğitim öğretim kalitesinin ve bazı niceliksel meselelerinin masaya yatırılması, ildeki eğitimin daha yüksek noktalara taşınabilmesi için hangi tedbirlerin alınabileceği konusunda da görüş alışverişi yapacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"2023 vizyonu çerçevesinde yapılmış olan çalışmaların genel bir değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucunda da yaz aylarında yapmamız gereken çalışmalara ışık tutmak, önümüzdeki eğitim öğretim yılında yapmamız gereken bazı iş ve işlemlerin organizasyonu için burada bulunuyoruz. Bütün bu çalışmaların verimli olması ve Türkiye'nin eğitim sisteminin kalitesinin artmasına hizmet etmesi dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum."

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Bakan Selçuk Valilik ziyaret

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