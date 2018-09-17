İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylemler

Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL, (DHA) YENİ eğitim ve öğretim yılının ilk gününde Sultanahmet'teki İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde iki ayrı grup eylem yaptı. İlk eylem saat 15.00 sıralarında Eğitim Sen'e bağlı yaklaşık 50 kişilik grup tarafından gerçekleştirildi. Sultanahmet Tramvay durağı önünde buluşan grup, 'öğrencilerimizin geleceği için laik, bilimsel, anadilinde parasız ve karma eğitim istiyoruz" yazılı pankart eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne doğru yürüyüşe geçti. Eylem nedeniyle polis, il milli eğitim müdürlüğü önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Burada grup adına, Zeliha Baksı tarafından yapılan basın açıklamasında 2018-19 eğitim ve öğretim yılının öğrenciler ve öğretmenler açısından çözüm bekleyen sorunların gölgesinde başladığı belirtildi. Açıklamada, "Kamusal, parasız, demokratik, nitelikli bilemsel ve anadilde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması için somut adımlar atılmalı, eğitimde ticarileştirme ve eğitimi dinselleştirme adımlarına derhal son verilmelidir" denildi.

"ÇOCUK İSTİSMARI ÖNLENSİN"

Eğitim-Sen üyelerinin ardından bu kez Kadın Meclisleri üyesi yaklaşık 30 kişilik bir grup, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde buluştu. 'Çocuk istismarı önlenebilir' yazılı pankart açan kadınlar, çocuk istismarının önlenmesi için yetkililerden sorumluluklarını yerine getirmesini talep etti. Grup adına konuşan Fidan Ataselim ise, karma eğitimin önemini anlatarak 'Karma eğitim asla ve asla tercih veya tartışma konusu olamaz. Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişebilmesi için, hatta çocuk istismarını engellemesi için birey olarak var olabilmeleri için, çocukları birbirlerinden ayırmaları söz konusu bile olamaz" ifadelerini kullandı.

Eylem yapan her iki grup da basın açıklamalarının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

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