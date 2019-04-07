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İl Milli Eğitim Müdürü yarışmada dereceye giren öğrenciyi misafir etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 16:43 | Son Güncelleme

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılığın önlenmesine yönelik düzenlenen yarışmada Türkiye üçüncülüğü elde eden Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Öğrencisi Dilruba Bekler’i makamında misafir etti.Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılığın önlenmesi amacıyla ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik “İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Bağlamında Anne, Baba ve Yaşlı Hakları” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlendi.Bursa Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Öğrencisi Dilruba Bekler, lise düzeyi şiir yarışmasında elde etiği Türkiye üçüncülüğü başarısıyla tablet ile ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü yarışmada dereceye giren öğrenciyi misafir etti

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılığın önlenmesine yönelik düzenlenen yarışmada Türkiye üçüncülüğü elde eden Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Öğrencisi Dilruba Bekler’i makamında misafir etti.
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılığın önlenmesi amacıyla ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik “İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Bağlamında Anne, Baba ve Yaşlı Hakları” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlendi.
Bursa Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Öğrencisi Dilruba Bekler, lise düzeyi şiir yarışmasında elde etiği Türkiye üçüncülüğü başarısıyla tablet ile ödüllendirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Dülger, yarışmada dereceye giren Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Öğrencisi Dilruba Bekler’i ve Okul Müdürü Zeki Avşar ile Danışman Öğretmen Apdulkadir Yılmaz’ı makamında misafir etti. Öğrenci Dilruba Bekler, yarışma derecesiyle elde ettiği ödülünü Valilik adına İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger’den aldı.
Geleceğin teminatı olan çocukların iyi birer insan olarak yetiştirilmesi için canla başla çalışıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, “Bizim inancımızda, kültürümüzde hakkı korumak, insanlar arasında ayırım yapmamak, farklılıklara saygı duymak son derece kıymetli ve önemlidir. Çocuklarımızın bu kavramları önemsemesi, bu değerlerimizin kıymetini daha güzel kavraması için düzenlenen bu tür yarışmalara katılmaları aslında çocuklarımızın da bu temel değerlerle iç içe yetiştiklerinin bir göstergesi. Anne babaya gösterilen saygı ve sevgi, yaşlılarımızı koruyup gözetmek toplumumuzun en hassas noktaları. Öğrencimizi de böylesi önemli bir konuda elde ettiği başarıdan dolayı kutluyorum " ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü yarışmada dereceye giren öğrenciyi misafir etti

İl Milli Eğitim Müdürü yarışmada dereceye giren öğrenciyi misafir etti

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