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İl Müftüleri toplantısında "din istismarı" masaya yatırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 11:25 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığınca 15-18 Ekim'de düzenlenecek 35. İl Müftüleri İstişare Toplantısında, Başkanlık ile ilahiyat fakülteleri arasında toplumun din konusunda aydınlatılmasında iş birliği imkanları ve stratejileri ele alınacak - Din istismarı ile mücadele kapsamında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yerel dini oluşumlarla ilişkilerin çerçevesi, FETÖ-DEAŞ ve benzeri dini görünümlü bölücü yapılar ile yerel dini oluşumlar ve toplumun din algısına etkileri gibi konular müzakere edilecek - "Aile ve Gençliğe Yönelik Tehditlerle Mücadele" konu başlığı altında ise inkarcı akımlar, şiddet, ihmal ve istismar ile bağımlılıkla mücadele tartışılacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenecek 35. İl Müftüleri İstişare Toplantısında, toplumun din konusunda aydınlatılmasında iş birliği imkanları ve stratejileri ele alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 15-18 Ekim'de bir otelde düzenlenecek programda, Başkanlık yetkilileri ve çok sayıda akademisyen toplumun din konusunda aydınlatılması üzerine çeşitli konuları müzakere edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilahiyat ve İslami ilimler fakülteleri arasında toplumun din konusunda aydınlatılmasında iş birliği imkanı ve stratejisinin değerlendirileceği programda, "Din İstismarı ile Mücadele" başlığı kapsamında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yerel dini oluşumlarla ilişkilerin çerçevesi, FETÖ-DEAŞ ve benzeri dini görünümlü bölücü yapılar ile yerel dini oluşumlar ve toplumun din algısına etkileri tartışılacak.

"Aile ve Gençliğe Yönelik Tehditlerle Mücadele" başlığında ise inkarcı akımlar, şiddet, ihmal ve istismar ile bağımlılıkla mücadele konuları değerlendirilecek.

Ayrıca dini hayata rehberlik etme sorumluluğu bağlamında "Diyanet-ilahiyat" perspektifinin hayata yansıması, diyanet hizmetlerinin yürütülmesine katkısı bağlamında personel ve öğrenci yeterliliklerinin değerlendirilmesi ile dini hayata etkisi bakımından İslam dünyasının içinden geçtiği süreçler gibi konular ele alınarak görüş, teklif ve öneriler sunulacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilahiyat fakülteleri arasında iş birliği imkanlarıyla ilgili açık kürsü etkinliğinin de gerçekleştirileceği programda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, birer konuşma yapacak.

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35. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Programı diyanet işleri başkanlığı İlahiyat ve İslami ilimler fakülteleri

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