İl Müftüsü Güven: “Muhafazakar olan Kayseri’mizde şu anda 7 tane aile mahkemesi var”

Kayseri İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ‘Peygamberimiz ve Aile’ temalı Mevlid-i Nebi Haftası programında konuşan İl Müftüsü Şahin Güven, “Muhafazakar olan Kayseri’mizde şu anda 7 tane aile mahkemesi var, bizler boşanmaları önleyebilmek için önleyici tedbirler almalıyız” dedi.

Kayseri İl Müftülüğü tarafından ‘Peygamberimiz ve Aile’ temalı Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Müftüsü Şahin Güven, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Hüseyin Kayapınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Şahin Güven, “Toplumda ailelerin bozulmaya başladığını, evlenenlerin kısa bir süre sonra boşanmak için mahkemelere müracaat ettiklerini hepimizi görüyoruz, biliyoruz ve idrak ediyoruz. Muhafazakar olan Kayseri’mizde şu anda 7 tane aile mahkemesi var. Aile mahkemesi demek, boşanma mahkemeleri demek. Demek ki yetmiyor, bu kadar insan müracaat ediyor. Öyleyse bizler bunları önleyebilmek için önleyici tedbirler almalıyız. İl ve ilçe müftülükleri olarak nişanlı ve yeni evlenen çiftlerimize evlilik seminerleri düzenliyoruz. Buradan bütün nişanlı ve yeni evli olan çiftlerimizi müftülüklerimize müracaat etmeye davet ediyoruz. Kendilerinin uygun olduğu hafta içi akşam ya da hafta sonları kendilerini evlilik seminerlerine alacağız. 5 yıla kadar evli olanları da yeni evli kabul ediyoruz. Onları da evlilik seminerlerine davet ediyoruz. Çünkü koruyucu hekimlik bağlamında biz de ailede sorun çıkmadan önce karı-koca ilişkilerinde hak ve sorumlulukları daha iyi öğrenmek için çalışma yapmak durumundayız. Bunun için böyle bir çalışmaya adım attık” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, “Ailedeki ciddi değişimi hep beraber yönetebilmemiz lazım. Ailelerimizle daha çok bireyselleşiyoruz, daha çok yalnızlaşıyoruz. Halbuki, teknoloji ve cep telefonları bizi birbirimize daha çok yaklaştırmak adına anons edilmişti. Bize böyle söylenmişti. ‘Daha fazla yakın olacaksınız, istediğiniz zaman beraber olacaksınız’ denmişti. Aynı evin içerisinde kapıları kitlemeler, çocukların anne ve babasıyla aynı odadayken yalnızlaşması bırakın uzak mesafeleri birleştirmeyi 2 metredeyken uzaklaşmayı getirdi. Bunu hem İslami hem de insaniyet adına yönetebilmemiz lazım. Her şey yerli yerinde, uç noktadan, savrulmalardan uzaklaşmamız lazım. O yüzden biz kalbimizde hissettiklerimizi önce ailemiz, daha sonra akrabalarımız ve çevremizle beraber paylaşmayı hep beraber öğreneceğiz” diye konuştu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, “Peygamber efendimiz birçok hadisi şerifinde aile yaşantımızın nasıl olması gerektiği konusunda çok önemli söylemlerde bulunmuşlardır. Bunlardan bir tanesi, kadınların erkeklerle birlikte bir bütünün yarısı olduğunu ifade etmişlerdir. Bu ifadeyle de aile hayatında kadınlarımızın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu vurgulamışlardır. Bir başka hadiste de ‘Sizlerin en hayırlısı, eşlerinize en hayırlı olanınızdır’ buyurarak, kadınlarımıza değer vermemiz gerektiğini ifade etmişlerdir. Toplumda birçok olayın kaynağını sevginin, saygının, şefkatin ve merhametin eksikliğine bağlıyoruz. Bunların eksik olması çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü yetişmesine de vesile oluyor. Bunun için bizler çocuklarımızı ve gençlerimizi sevginin, şefkatin ve merhametin bol olduğu bir aile ortamında yetiştirirsek, onlar bu anlayış ile yetişirlerse toplumdaki diğer insanlara da sevgi ve şefkatle muamele ederler” dedi.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Hüseyin Kayapınar, ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu konferans verdi.

