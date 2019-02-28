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İl Özel İdare karla mücadele ekipleri yolu açtı, Dicle Elektrik onardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 16:27 | Son Güncelleme

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köy yolunda aşırı fırtına ve kar yağışı nedeniyle devrilen direk, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yolu açmasının ardından Dicle Elektrik ekiplerince yürütülen çalışmaların ardından onarılarak hem ulaşım sağlandı hem elektrik verildi.Siirt İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, karla mücadele ekiplerinin Şirvan ilçesine bağlı köy gurup yollarını açmak için çalışmalarına devam ettiği sırada yola devrilen direk nedeniyle ilerleyemediklerini söyledi.

İl Özel İdare karla mücadele ekipleri yolu açtı, Dicle Elektrik onardı

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köy yolunda aşırı fırtına ve kar yağışı nedeniyle devrilen direk, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yolu açmasının ardından Dicle Elektrik ekiplerince yürütülen çalışmaların ardından onarılarak hem ulaşım sağlandı hem elektrik verildi.
Siirt İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, karla mücadele ekiplerinin Şirvan ilçesine bağlı köy gurup yollarını açmak için çalışmalarına devam ettiği sırada yola devrilen direk nedeniyle ilerleyemediklerini söyledi. Canpolat, Dicle Elektrik ekiplerine haber verilmesiyle yürütülen çalışmalar sonucunda direk onarılarak yolun ulaşıma açıldığını dile getirdi. Canpolat, “Yoğun kar ve fırtına nedeniyle Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köy yolunda devrilen direk çalışmalarımızı aksattı. Ekiplerimizin yardımıyla direk yoldan kaldırılarak tekrardan ulaşım sağlanmaya başladı. Ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor” dedi.

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