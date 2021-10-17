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İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ıspanak tüketmeyin' uyarısı!

17.10.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da 6 kişi, ıspanak yedikten sonra atropin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildikten sonra İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, son günlerde alınan ıspanakların tüketilmemesi ile ilgili uyarılar yer aldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ıspanak tüketmeyin' uyarısı!

Kentte aynı işletmede çalışan 6 kişi, dün akşam yemeğinde ıspanak yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Atropin zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 6 kişi, taburcu oldu.

"SON GÜNLERDE ALDIYSANIZ TÜKETMEYİN"

Konu ile ilgili Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden bir de açıklama geldi. Yazılı açıklamada "Özellikle ıspanak içerisinde yer alan atropa belladona (güzel avrat otu) kaynaklı olabileceği düşünüldüğünden son günlerde market ve manavlardan alınan ıspanakların tüketilmemesini siz halkımızdan özellikle rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Giresun
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