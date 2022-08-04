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İl Sağlık Müdürlüğü’nden kritik uyarı! "Güneş çarpmasına dikkat"

04.08.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da hava sıcaklıkları ile birlikte artan güneş çarpması vakalarına karşı İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı açıklama ile vatandaşları uyardı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, il genelinde artan hava sıcaklıklarının ardından vatandaşlara uyarılarda bulunarak, güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden kritik uyarı! "Güneş çarpmasına dikkat"

Gün içerisinde dışarıya çıkan vatandaşların aşırı sıcaklar dolayısıyla güneş çarpmasına maruz kalabileceğine dikkat çekilen açıklamada günün en sıcak saatleri olan 10.00-16.00 arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği vurgulandı.

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Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Aşırı sıcağa maruz kalma sonucu beden ısısını ayarlayan terleme mekanizmasının bozulmasına bağlı olarak vücut ısısının düşürülememesi ile güneş çarpması meydana gelir. Vücut ısısı 10-15 dakika içerisinde 40-41 derecenin üstüne çıkabilir. Güneş veya sıcak çarpması acil olarak tedavi edilmezse kalıcı hasara veya ölüme neden olabilir. Bilinç kaybından önce tedaviye başlanması durumunda iyileşme şansı oldukça yüksektir. Kişinin ateşi 39,4 derece üzerindedir, deri kuru, kırmızı ve sıcaktır, terleme yoktur, bulantı kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, göz çukurlarının belirginleşmesi ve görme netliğinin bozulması ile komaya kadar gidebilen şuur bulanıklığı veya kaybı vardır. İlk yardımda ise kişi hemen serin ve hava akımı olan bir yere alınmalı, sıkı giysileri gevşetilmeli, soğuk su veya vantilatör, klima gibi soğutucularla soğutulmaya çalışılmalı, bilinci kapalıysa kesinlikle içmesi için sıvı verilmemeli ve en yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Gerekli durumlarda hava yolu açılmalı ve suni solunum yapılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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“DAHA ÇOK YAŞLILARDA GÖRÜLÜR”

Sıcak bitkinliğine de dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamanın devamında “Uzun süre aşırı sıcağa maruz kalma ve yeterli miktarda sıvı almamaya bağlı su ve mineral kaybıyla sıcak bitkinliği meydana gelir. Daha sıklıkla yaşlılarda, yüksek tansiyonu olanlarda ve güneş altında çalışanlarda görülür. Aşırı terleme, yorgunluk, halsizlik, bayılma hissi, nabız hızlanması, ateş yükselmesi belirtileriyle kendini gösterir. Deri soğuk ve nemlidir, nabız hızlı ve zayıftır, solunum hızlı ve yüzeysel, şuur açıktır. Güneş çarpmasının daha hafif şekli olup hayati tehlike yoktur. İlkyardım ise uygun ve zamanında yapılırsa genel durum hızla düzelir. Serin bir yerde istirahata alınan hastanın giysileri gevşetilip, sırt üstü yatırılarak bacakları yükseltilir. Islak havlu veya bezle serinletilmeye çalışılır. Bol miktarda sıvı verilir. Özellikle de tuzlu ayran içirilir. Yaklaşık 1 saat içerisinde kişinin genel durumu düzelmezse mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir” ifadeleri yer aldı.


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