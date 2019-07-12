İl Sağlık Müdürlüğü: (Tekerlek çarpan çocuk) Genel durumu iyiye gidiyor

İstanbul DHA - İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü, Arnavutköy'de tekerlek çarpması sonucu yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yaralanan Doğukan Ağım, 10 Temmuz tarihinde saat 14.00 sıralarında Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline getirilmiş olup, hastanemiz tarafından gerekli tetkik ve tedaviye yönelik müdahaleler yapıldıktan sonra çarpmaya bağlı beyinde oluşan hasar için acil ameliyata alınmıştır. Hastamızın başarılı geçen ameliyatı sonrası genel durumu iyiye gitmekte olup, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmektedir" denildi.

