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İl Sağlık Müdürlüğünden Ankara Şehir Hastanesi hakkındaki iddialara yanıt

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.09.2019 16:31 | Son Güncelleme

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara Şehir Hastanesinde ihmal nedeniyle bir hastanın hayatını kaybettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, bir gazetede “Yokluk Hastaneleri” başlığıyla yer alan haberdeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara Şehir Hastanesinde ihmal nedeniyle bir hastanın hayatını kaybettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, bir gazetede “Yokluk Hastaneleri” başlığıyla yer alan haberdeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Özel bir hastanede skolyoz ameliyatı olan hastanın 9 Ağustos’ta Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisine ateş ve yürüyememe şikâyetleri ile başvurduğu belirtilen açıklamada, “Hastanın teşhis için gerekli kan, idrar, MR, tomografi, ultrasonografi gibi tetkikleri ivedilikle yapılmıştır. Dahiliye, göğüs hastalıkları, beyin cerrahi ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından konsülte edilen hastanın sepsis ön tanısı ile yatışı yapılmıştır. Hastanede icapçı uzman olmadığı ve bu aşamada hastanın taburcu edilmeye çalışıldığı iddiası gerçek dışıdır. 13 gün antibiyoterapisi tedavisini serviste alan hasta, genel durumunun bozulması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Burada da gerekli tedavileri titizlikle yapılmış ancak hasta tedaviye cevap vermemiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir” denildi.
Ankara Şehir Hastanesinde acil servisten başlayarak teşhis ve tedavinin gerektiği gibi yapıldığı vurgulanan açıklamada, tıbben yapılabilecek her türlü müdahalenin zamanında yerine getirildiği ve haberde iddia edildiği gibi herhangi bir ihmalin söz konusu olmadığı bildirildi. Ankara Şehir Hastanesinin tüm servislerindeki kırmızı müdahale arabalarında pulse oksimetre cihazının mevcut olduğu da kaydedilen açıklamada, “Ankara Şehir Hastanesi servislerinde kullanılan tansiyon aletleri elektrikli veya manuel manşonlu cihazlar olup, pil ile çalışan tansiyon cihazı bulunmamaktadır. Dolayısıyla haberde yer alan ’serviste pulse oksimetre cihazının bulunmadığı ve tansiyon cihazında pil olmadığı’ iddiaları da gerçek dışıdır” ifadelerine yer verildi.

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