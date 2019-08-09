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İl Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Sağlıklı Bayram’ çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 12:41 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Sağlıklı Bayram’ çalışmaları

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kist hastalığı ve bayramda sağlıklı beslenme gibi konularda açıklamalarda bulundu.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge yapmış olduğu açıklamada Müslüman âleminin Kurban Bayramını kutladı. Bilge, “Kurban kesiminin, gerekli dini hükümlere uygun, hijyenik hale getirilmiş, sağlıklı çevre koşullarında gerçekleştirilmesi önemlidir. Gerek kurban kesiminden önce gerek hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, parçalanması, etin nakli, muhafazası esnasında gerekse pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında temizlik ve hijyen kurallarının ihmal edilmemesi, ellerin mutlaka sabunla yıkanması, et ile temasta elde yara varsa hijyenik eldivenlerin kullanılması gerekir” dedi.
Et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı’nda akciğer ve karaciğere yerleşerek hayvanlardan insanlara geçebilen ‘Kist Hidatik’ hastalığına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Uğur Bilge, “Kistli sakatatların hayvanlara yedirilmemesi, derin bir çukura gömülmesi gerekir. Halk arasında kist hastalığı olarak da bilinen kist hidatik hastalığı, insanların karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi iç organlarında kistler oluşturarak ölümüne sebep olabilen bir hastalıktır. Kurbanda kesilecek olan etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemeli, bazı zoonoz hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığı unutulmamalıdır. Kurban etleri, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Etler kolaylıkla bozulabilen potansiyel riskli besinlerdir” ifadelerini kullandı.
Kurban Bayramında yaralanmalara karşı da dikkat edilmesi gerektiğini ve yaralanma ve kesiklerde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlatan Bilge, “Müdürlüğümüzce ‘Sağlıklı Bayram’ etkinlikleri kapsamında ilimizdeki tüm kurban kesim ve satış yerlerine Kist Hidatik hastalığı hakkında bilgilendirici bez brandalar asıldı, vatandaşlarımıza bilgi verilerek broşür dağıtımı yapıldı. Ayrıca tüm aile sağlığı merkezleri, hastaneler ve camilere de kurban bayramında sağlıklı beslenme, yaralanmalara karşı alınacak önlemler ve kist hidatik hastalığı konularını içeren afişlerin asılması sağlandı” şeklinde belirtti .

İl Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Sağlıklı Bayram’ çalışmaları

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