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  4. İl Sağlık Müdürü açıkladı: Ordu'da vaka sayısı yüzde 75 azaldı

İl Sağlık Müdürü açıkladı: Ordu'da vaka sayısı yüzde 75 azaldı

18.05.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, 17 günlük tam kısıtlama sonrası kentteki vakaların yüzde 75 azaldığını söyledi.

İl Sağlık Müdürü açıkladı: Ordu'da vaka sayısı yüzde 75 azaldı

Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası Nedeniyle Ordu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Hemşireliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Kasapoğlu, “Pandemi dönemi bize hemşirelik mesleğinin ne kadar kutsal olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Bu süreçte özveri ile görevinizi yerine getirdiniz, hepinize çok teşekkür ediyorum, Allah hepinizden razı olsun, sizlere ne kadar teşekkür etsek az. Toplum olarak hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz” dedi.

"VAKA SAYIMIZ YÜZDE 75 AZALDI"

Tam kapanma sürecinde vaka sayılarının önemli ölçüde azaldığını belirten Dr. Kasapoğlu, “17 günlük kapanma sürecinde vaka sayımız yüzde 75 azaldı, azalmaya da devam ediyor. Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’nın bugün açıkladığı üzere ülkemize gelecek olan 100 milyon doz aşı sayesinde, inşallah aşılama çalışmalarını hızlandırarak, salgınla mücadelede önemli kazanımlar elde edeceğiz, rehavete kapılmadan, maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uyarak kazanımlarımızı koruyalım” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Ordu Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşirelere çiçek takdim edip, hatıra fotoğrafı çektiren Dr. Kasapoğlu, çalışmalarında başarılar diledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ordu

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