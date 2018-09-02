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İl Sağlık Müdürü: İzmir’de şarbon vakası yok

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.09.2018 11:44 | Son Güncelleme

ANKARA ve Sivas'ın ardından, İstanbul'da da hastanelere şarbon şüphesiyle hastaların başvurmasının ardından İzmir’de gerekli önlemler alındı.

İl Sağlık Müdürü: İzmir’de şarbon vakası yok

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- ANKARA ve Sivas'ın ardından, İstanbul'da da hastanelere şarbon şüphesiyle hastaların başvurmasının ardından İzmir’de gerekli önlemler alındı. İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, şuan için kentte böyle bir şikayetin olmadığını belirterek, "Hastanelerimiz de ve acil servislerimizde uzmanlarımız bu konuda eğitimli ve bilinçli durumda. Kurban Bayramı sonrası Orf hastalığı görülebiliyor. Vatandaşlarımız korkuyla bunu şarbon zannedebiliyor. Orf hastalığının da tedavisi mümkün" dedi.
Kurban Bayramı’nın ardından İstanbul ve Ankara’da bazı vatandaşlar şarbon hastalığı şüphesiyle hastanelere başvurdu. İzmir'de hastanelere şuan için herhangi bir şikayetin olmadığı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, "Hastanelerimizde ve acil servislerimizdeki uzmanlarımız konuyla ilgili bilinçli, bilgili ve uyanık durumda. Bize şuan için şarbon tanısıyla ulaşan herhangi bir vaka bildirilmedi. Tarım İl Müdürlüğü’nün de hayvan konusunda karantinaya alma gibi girişimi olmadı. Ancak gereken önlemlerin alındığını biliyoruz. Kurban Bayramı’ndan sonra bazı vatandaşlarımız etlerinden şüphelendikleri için İl Tarım Müdürlüğü’ne götürüp tahlil yaptırmak isteyenler olmuş. Ancak şuan için şarbon vakası yok. Kurban Bayramı sonrasında insanlarda Orf hastalığı görülebilir. Vatandaşlarımız bunu şarbon zannedebiliyor. Ancak bu hastalığın tedavisi mümkün" dedi.
ORF HASTALIĞI NEDİR?
Orf hastalığı ilk defa 1890 yılında tanımlanmıştır ve koyun ya da keçi yetiştiricileri, veterinerler, kasaplar, çobanlar, çiftçiler, et endüstrisi çalışanları, mezbaha çalışanları, koyun ya da keçi yünü kırpanlar ve kurban kesicilerde meslek hastalığıdır. Orf, Parapox isimli virüsün koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlarda, özellikle de kuzu ve oğlaklarda, genellikle derinin kılsız bölgelerinde (dudak, ağız, burun, meme ve ayaklarında) yaralar yapan bir hastalıktır. Hayvanlardaki hastalık genelde ortalama bir ayda iyileşir. Ancak salgınlar yapabilir ve hayvanların kaybına yol açabilir. Hayvanlarda ilkbahar ve yaz aylarında sık görülür. Genç hayvanlarda daha ölümcül seyredebilmektedir. Virüsü taşıyan koyun veya keçi gibi küçükbaş hayvanlara, onların et ya da yün gibi ürünlerine ya da hayvana temas etmiş bıçak gibi malzemelere bütünlüğü bozulmuş deri (sıyrık, kesik, ısırılma, vb) yoluyla insana bulaşır. Bazı hayvanların yaraları olmasa da taşıyıcı olabileceği, virüsün ahırlarda, çitlerde, bıçakların yüzeyinde aylarca canlı kalabileceği bildirilmiştir. Hastalık ülkemizin de içinde bulunduğu Müslüman ülkelerde kurban bayramları sonrasında salgınlar yapar. Orf hastalığı insandan insana bulaşmaz. Orf hastalığı hasta hayvanın etini yemekle bulaşmaz.

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