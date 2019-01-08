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İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU'DAN EYÜPSULTAN HASTANESİ AÇIKLAMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 17:18 | Son Güncelleme

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın istinat duvarı çöken Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin bahçesinde incelemelerde bulundu.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL (DHA)
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın istinat duvarı çöken Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin bahçesinde incelemelerde bulundu.
Burada açıklama yapan İstanbul İl sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, "Hastalarımızı her ihtimale karşı naklettik ama hastanemizin ana elektrik panosu ve kablolara zarar verdi çökme, onun için hastanenin faaliyetlerini bir süre durduk. İnşallah bir kaç saate yedek jeneratörümüzü dışarıdan destekliyoruz. İnşallah yarın hastanemiz faaliyetine devam edecek. Diğer çalışmaları Çevre Müdürlüğü, biz ve belediye ile birlikte yapacağız. Duvarın tadilatını da en kısa zamanda yapacağız. Bir can kaybı, bir yaralanma yok. Hastalarımızı çevre hastanelere geçici süre gönderdik. Hastanemizi tahliye ettik. Yarın itibariyle hizmete devam edeceğimizi öngörüyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Belediye başkanının gelişi
-İstinat duvarı önünde inceleme
-İl sağlık müdürü açıklama
-Genel ve Detaylar

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