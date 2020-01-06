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  4. İl Sağlık Müdürü Oruç: “Hedefimiz veremsiz bir Türkiye”

İl Sağlık Müdürü Oruç: “Hedefimiz veremsiz bir Türkiye”

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.01.2020 13:37 | Son Güncelleme

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr.

İl Sağlık Müdürü Oruç: “Hedefimiz veremsiz bir Türkiye”

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre; 2018 yılında 10 milyon tüberküloz(verem) hastasının olduğunu belirterek, "1 buçuk milyon kişinin bu sebeple öldüğü tahmin edilmektedir. Tedavisi mümkün olan hastalığın hala bu kadar acılara yol açması çok üzücüdür” dedi.
Her yıl ocak ayının 5’i ile 11 arasında kutlanan ‘Verem Eğitim ve Propaganda Haftası’nın bu yıl 73’sü kutlanıyor. 73. Verem Haftası dolayısıyla İlkadım Verem Savaş Dispanserinde basın açıklaması yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç tüberkülozun (TB), dünyada halen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyerek, “Bulaşıcı hastalıklar içinde en çok sayıda insanı etkileyen ve ölümüne sebep olan hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; 2018 yılında 10 milyon TB hastasının olduğu, 1,5 milyon kişinin bu sebeple öldüğü tahmin edilmektedir. Tedavisi mümkün olan hastalığın hala bu kadar acılara yol açması çok üzücüdür. Hasta kişilerin öksürmesi, hapşırması, konuşması sırasında oluşan damlacıklar içinde havaya atılır. Alınan basiller kişiyi hastalandırmaksızın vücutta yıllarca uyur durumda kalabilir ve vücut direncinin düştüğü bir anda hastalık gelişebilir. İnsanların toplu olarak yaşadığı, havalanması yetersiz, güneş girmeyen ortamlar bulaşma için en riskli ortamlardır. Bulaştırıcı bir hastanın yılda yaklaşık 10-15 kişiye hastalığı bulaştırdığı kabul edilir” diye konuştu.
En sık akciğerlerde görülen bir hastalık olduğunun altını çizen Oruç, “ 2-3 haftadan uzun süren ve tedaviye cevap vermeyen öksürük, balgam çıkarma, balgamda kan görülmesi, ateş, gece terlemesi, yorgunluk, halsizlik, kilo kaybı, iştahsızlık, nefes darlığı, göğüs ve sırt ağrısı şikâyetleri olur. Erken tanı için 2-3 haftadan uzun süre öksürüğü olan kişilerin en kısa sürede göğüs hastalıkları polikliniğine, verem savaşı dispanserine (VSD) veya aile hekimine başvurmaları gerekir. Dünyada TB kontrolü ile ilgili politikalar 2015 sonrasında değiştirilmiş olup Tüberkülozu Bitirme (END TB) Stratejisini içermektedir. 2035 yılına dek insidansta yüzde 90 azalma, ölümlerde yüzde 95 azalma, bunlara ek olarak da “hastalığın, ailelere ekonomik yük oluşturmaması” hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.

“Samsun’da Çarşamba, Bafra ve İlkadım’da olmak üzere üç dispanser ile hizmet verilmektedir”
Tüm ilaçların ücretsiz ve kesintisiz olarak dispanserlerce temin edildiğini vurgulayan Oruç, “ Hastaların ailesi ve çevresindeki temaslıları kontrol edilmektedir. İlimize özel bir uygulama olarak hastalara psikolog desteği de sağlanmaktadır. 2018 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliğinde TB hastalarına şartlı nakdi yardım uygulaması başlamış, aylık olarak bin 385 lira destek sağlanmaktadır. Yardımlar, hastanın tedavisi tamamlandıktan sonra da 6 ay daha devam etmektedir. İlimizdeki hastalardan yüzde 25’i bu yardımdan faydalanmaktadır. Ülkemizde 2005 yılında kayıtlı hasta sayısı 20 bin 535 iken, 2018 yılında 11 bin 786’ya düşmüştür. 2018 yılında ilimizdeki TB hasta sayısı 215, insidans yüz binde 16,1 olup hasta sayısı azalmaya devam etmektedir. Bu azalmada; yüksek olgu bulma hızı, yüksek tedavi başarı oranları, temaslı muayenesi ve koruyucu tedavi uygulamaları ile dispanserlerin rolü büyüktür” ifadelerini kullandı.
Basın açıklamasına ayrıca Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selami Arslan katıldı.

İl Sağlık Müdürü Oruç: “Hedefimiz veremsiz bir Türkiye”

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