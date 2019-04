İl Sağlık Müdürü ve başhekim hastane boyuyor

Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Tamer Gülsur da çalışmaya destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hastanenin her türlü ihtiyacına karşı duyarlı olduklarını dile getiren Gülsur, "Burada bizler birlik ve beraberlik mesajı vermek istedik. Hastanemizin her türlü sorun ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmak durumundayız. Gerekirse elimize fırçayı alıp hastanemizin her köşesini boyarız. Hastanemizi daha da iyi hizmet veren bir hale getirmek için kararlıyız. İnşallah burası daha güzel bir görünüme kavuşacak." dedi.