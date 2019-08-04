İl Seçim Kurulu hakimi İYİ Parti'nin kurultay sonuçlarını bugün açıklayacak

İYİ Parti 4. Olağanüstü Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak görev yapan İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İl Seçim Kurulunun Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu seçim sonuçlarını kendilerine bildirdiğini ancak sıralamanın yapılmadığını, seçimin sıralanmış listesinin bugün partilerine iletileceğini söyledi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gece 01.00'de biten sayım işleminin sonucunu 4. Olağanüstü Kurultay'ın Divan Başkanı İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu açıkladı.

Dervişoğlu, "İl Seçim Kurulunca hem Merkez Disiplin Kurulu oylaması, hem de Genel İdare Kurulu seçim sonuçları Divanımıza iletilmiştir. Fakat bize iletilen bu birleştirme tutanağında adayların hangi sırayla kazandıklarına dair bir çizelge hazırlanmamış, sadece adayların oyları belirtilmiştir." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, bütün adayların aldığı oy oranlarını okuyarak, "Hakime hanım, İl Seçim Kurulu hakimi bu değerlendirmeyi yarın (bugün) partimize ileteceğini söylemiş." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin aldığı oyu bilmesini isteğini dile getiren Dervişoğlu'nun açıklamasına göre alınan oylar şöyle: