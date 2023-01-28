'İl yapacağız' CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun o ilçedeki konuşmasında dikkat çeken sözler

Türkiye'de pek çok ilçe, uzun zamandır il olma beklentisi taşıyor. Özellikle bu beklentiye sahip ilçelerde kimi zaman imza toplanıldığı yönünde haberler de geliyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya'nın Akşehir ilçesiyle ilgili yaptığı çıkış dikkat çekti. Kılıçdaroğlu "Akşehir'i il yapacağız" dedi. İşte detaylar...

Konya Akşehir'de gerçekleşen Büyük Yörük Türkmen Buluşması'na katılan Kılıçdaroğlu, "Yörük kültürü, Türkmen kültürü sıradan bir kültür değil. Tarihin derinliklerine uzanan kadim bir kültür. Uzun bir yoldan geldik doğrudur. Bize doğruyu öğreten Horasan erenlerini hiç unutmadık. Dilimizi, kültürümüzü, örfümüzü unutmadık. Zaman zaman aralarımızda yani birlikte olmamız gerekirken farklı partilerin içinde yer aldık. Bu da gayet doğaldır ama kültür dediğiniz bir parti işi değildir" dedi.

"AKŞEHİR NEDEN İL DEĞİL? YAPACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında "Geçmişte şöyle veya böyle belli yerlerde yer almış olabiliriz ama bugün her birimize ciddi bir sorumluluk düşüyor. Akşehir'e üçüncü gelişim. Gazi Mustafa Kemal'i düşünün Samsun'a çıktı. Amasya'ya geldi, Erzurum'a gitti, Sivas Kongresi'ni topladı. Akşehir'e tam 22 kez gelip burada çalıştı. Milli Kurtuluş Savaşı'nın asıl karargahı olan Akşehir... Diğerleri il, Akşehir neden il değil? Bağımsızlık savaşının asıl karargahı olan Akşehir. Bizim kadim kültürümüzün yerleşkesi olan bir yeri neden il yapmayacağız? Yapacağız. Bu işin sağı solu yok bu işin tarihi var tarihi. Milli Kurtuluş Savaşı'nın ne olduğunu biliyorsanız Akşehir'i de bileceksiniz. Milli Kurtuluş Savaşımızın kara kutusu Akşehir'dir." ifadelerini kullandı.