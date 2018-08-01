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Antibiyotik bir kenara dursun! Bademcik iltihabına bal gibi 8 çözüm

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 01.08.2018 14:36 | Son Güncelleme

Çoğunlukla çocuklarda görülen bademcik iltihaplanmasına Streptococcus pyogenes adı verilen bakteriler sebep olur. Yarattığı ağrı, yüksek ateş ve kusma kaçınılmazdır. Ve unutmayın ki bu rahatsızlık bulaşıcıdır. İlaca gerek kalmadan bu yöntemlerle bademcik iltihaplanmasını elinizin tersiyle itebilirsiniz. Elbette doktorumuza danışıp kendisinden onay almak şartıyla :)

Antibiyotik bir kenara dursun! Bademcik iltihabına bal gibi 8 çözüm

Son zamanlar bilinçsiz antibiyotik kullanımı oldukça yaygınlaşmış durumda. Bu sorunun önüne geçmek isteyen yetkililer çeşitli kamu spotları ile toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Geçmişten bu yana ilaç bağımlığı, gereksiz antibiyotik kullanımı ve yanlış tedavi yöntemleri algıyı ne yazık ki 'antibiyotik kullan geçer'e çekti. Hastalığı daha başlangıcında ve doktorunuz tarafından antibiyotik kullanı önerilmediyse doğal yöntemlere başvurmanızda fayda var.
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Bakalım doğal reçetemizde neler var:

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Süt, zerdeçal ve karabiber karışımı

Sütün yaralar ve iltihaplar üzerinde onarım etkisi vardır. Zerdeçal ise doğal bir antibiyotiktir. Antiseptik özelliği olan zerdeçal, süt ve karabiber karışımı iltihap ağrılarını dindirerek oluşan tahrişi ortadan kaldıracaktır.

Bal

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En doğal antibakteriyel ve antiinflamatuar gıdadır. Bu etkisiyle ağrıları azaltır ve iltihabın hızlı bir şekilde önüne geçer. Kısa sürede etkisini hissettirir. Bir bardak ılık suyun içerisine bir tatlı kaşığı balı ekleyin ve karıştırın. Aç karnına bu suyu içn. Gün içinde 3 defa tekrarlayabilirsiniz.

Siyah turp

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Siyah turp kürü gerçekten doğal bir öksürük şurubu diyebiliriz. Hem boğaz enfeksiyonunu yok ediyor hem de öksürüğü şıp diye kesiveriyor. Tarifin detayları için tıklayın.

Elma sirkesi

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Yapmanız gereken şey öncelikle organik bir elma sirkesi bulmanız. İki su bardağı ılık suya 3 yemek kaşığı elma sirkesini ilave edin. Bu suyu bir dikişte içmelisiniz.

Esansiyel yağlar

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Bu yağlar içerisinden limon, greyfurt, lavanta, kekik veya tarçın yağını tercih edebilir ya da bir iki çeşit yağ ile karışım yapabilirsiniz. Bir kovaya sıcak su doldurun ve yağlardan 5 damla damlatın. Sudan çıkan buharı ağız yoluyla içinize çekin. Bu işlemi 10 dakika boyunca devam ettirin.

Sarımsak

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Bu doğal antibiyotiğin şanı şöhreti aşikar. Bademcik ağrısı ve boğaz iltihabına karşı etkili olan sarımsağı ortadan ikiye kesin ve ağzınıza atıp şeker gibi emin. Bunu yapamazsanız alternatifi de mevcut: Bir su bardağı suyun içerisine 3 diş sarımsak atın ve 10 dakika kadar kaynatın. Kaynayan suyun içerisine bir çimdik karabiber ekleyin ve bu suyu için.

Zeytinyağlı soğan kürü

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Bir yemek kaşığı organik zeytinyağında 2 adet rendelenmiş soğanı kavurun. Karışım ılıdıktan sonra bir tülbent ya da geniş bir bezin içerisine koyun. Bunu da boynunuzun etrafına sarın. Ağrının hızlı bir şekilde geçtiğine şahit olacaksınız. Diğer yöntemlere göre temizlik açısında biraz daha zorlayıcı ama gerçekten etkisini gösteriyor.

Tarçın çayı

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Antibakteriyel özelliği olan tarçın, bakterilerin üremesini ve dağılmasını önler. Bir su bardağı sıcak suyun içerisine bir tatlı kaşığı toz tarçını ilave edin ve yaklaşık 5 dakika demlendirin. Ardından isteğinize göre taze limon suyu sıkın ve bu çayı süzerek için. Toz tarçından hoşlanmıyorsanız bu yöntemi çubuk tarçınla da deneyebilirsiniz. Ama bunun için demlenme süresi en az 10 dakika olmalıdır. Günde 2 kere bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

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