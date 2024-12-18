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İlaç deposunu toplu mezara çevirdiler! Şam'daki o görüntüler kan dondurdu! Aralarında çocuklar da var...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.12.2024 22:02
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Suriye'de birçok noktada toplu mezarlar ve cansız bedenler bulunmaya devam ediyor. Şam'daki Seyyide Zeynep bölgesinde Seyyide Zeynep Camii'nin arkasında bulunan, İran ve Hizbullah tarafından karargah olarak kullanılan binanın ilaç deposunda aralarında çocukların da olduğu, 20'den fazla kişiye ait cansız beden bulundu.

İlaç deposunu toplu mezara çevirdiler! Şam'daki o görüntüler kan dondurdu! Aralarında çocuklar da var...

Suriye'nin başkenti Şam'da İran ve Hizbullah tarafından kullanılan karargahın ilaç deposunda cansız bedenler bulundu. Seyyide Zeynep bölgesinde Seyyide Zeynep Camii'nin arkasında bulunan, İran ve Hizbullah tarafından karargah olarak kullanılan binanın ilaç deposunda çok sayıda ceset bulundu.

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ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR!

Toplu mezarlarda inceleme yapan sivil savunma ekipleri cesetlerin arasında çocukların da olduğu 20’den fazla kişiye ait cansız beden olduğunu bildirdi. Sivil Savunma Yönetim Kurulu Üyesi Ammar Selmo "Burası bir ilaç deposu olarak görülüyor ancak içinde soğuk hava deposu bulduk. Deponun çürümüş cesetlerin ve iskeletlerin saklandığı bir alana dönüştüğünü gördük. Ekiplerimiz cesetleri belgelemeye çalışıyor. İskeletleri toplayıp kurbanların sayısını belirlemeye çalışıyoruz." dedi.

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"NASIL ÖLDÜRÜLDÜLER BİLMİYORUZ"

Bölgenin İranlı milislerin karargahı olduğunu belirten Selmo, yaptığı açıklamada "Bir milis gücü hayalin edin bir yeri işgal ediyor ve cesetleri depoda tutuyor. Bu cesetlere neler yaptıklarını bilmiyoruz. Nerede tutuklandılar, nasıl öldürüldüler bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Şam
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