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İlaç devi duyurdu: Başarısız olduk!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2020 15:08 | Son Güncelleme

Fransız ilaç üreticisi Sanofi, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere test edilen Kevzara ilacının başarısız olduğunu açıkladı.

İlaç devi duyurdu: Başarısız olduk!

Çin'de başlayan corona virüs salgını için aşı geliştirme çalışmaları devam ederken bir yandan da hastalığa yakalananları tedavi etmek için yöntemler deneniyor.

Fransa merkezli ilaç ve aşı devi Sanofi uzun süredir Covid-19 tedavisi için denenen bir ilacın başarısız olduğu bilgisini paylaştı.

Halihazırda 2 aşı denemesi yapan Sanofi, romatoid artrit tedavisinde kullanılan Kevzara ilacını da hastalığa yakalananların tedavisi için test ediyordu.

Regeneron'la beraber geliştirilen Kevzara için yapılan testlerin başarısız olduğu ve ilacın yeni testlere sokulmayacağı aktarıldı.

Şirketin CEO'su Paul Hudson yaz aylarındaki gelişmeler neticesinde geliştirilen aşıya güvenlerinin artırdığını söyledi.

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