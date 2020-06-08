İlaç Dünyasında 232 Milyar Dolarlık Dev Birleşme Söylentisi

Amerikalı ilaç firması Gilead ile İngiliz ilaç firması AstraZeneca arasında birleşme olabileceğine dair haberlere piyasa uzmanları temkinle yaklaşıyor. Haberi ilk olarak Bloomberg duyurdu. Corona virüsüne karşı ilaç ve aşı çalışmalarının da öncülerinden olan bu firmaların olası birleşmesi sonucu dünyanın en büyük ilaç firmalarından birinin ortaya çıkabilir. Ancak her ikisi de Corona virüsüyle mücadelede ön saflarda olan firmaların birleşmesine hükümetlerin nasıl yaklaşım göstereceği de merak konusu.

Hükümetler aşı ve ilaç çalışmalarında hakimiyet istiyor

İki şirketin birleşmesi Corona virüsüyle mücadelede de güçlerini birleştirmelerine neden olacak. Ancak bu siyasi açıdan da hassas bir konu olarak görülüyor, zira hükümetler olası aşı ve tedaviler üstünde tam hakimiyet sahibi olmak istiyor.

Gilead’ın Remdesivir ilacı resmi deneylerde Corona virüsü hastalarında iyileşme sağladığı ortaya çıkan ilk ilaç olma özelliğini taşıyor.

Merkezi ABD’nin Boston kentinde bulunan SVB Leerink yatırım bankası uzmanlarından Geoffrey Porges, Gilead’ın Corona virüsü tedavisinde etkisi kanıtlanan Remdesivir adlı ilacın satış ücretini karlı şekilde ayarlaması halinde sektörün en hızlı büyüyen ürününe sahip olabileceğini kaydetti.