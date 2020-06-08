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İlaç Dünyasında 232 Milyar Dolarlık Dev Birleşme Söylentisi

08.06.2020 20:20 | Son Güncelleme

Corona virüsüne karşı ilaç ve aşı çalışmalarının da öncülerinden Amerikalı ilaç firması Gilead ile İngiliz ilaç firması AstraZeneca arasında birleşeceği yönünde haberler gündemde. Olası bir birleşme, 232 milyar dolarlık sektörün en büyük ilaç şirketlerinden birini oluşturabilir

İlaç Dünyasında 232 Milyar Dolarlık Dev Birleşme Söylentisi

Amerikalı ilaç firması Gilead ile İngiliz ilaç firması AstraZeneca arasında birleşme olabileceğine dair haberlere piyasa uzmanları temkinle yaklaşıyor. Haberi ilk olarak Bloomberg duyurdu. Corona virüsüne karşı ilaç ve aşı çalışmalarının da öncülerinden olan bu firmaların olası birleşmesi sonucu dünyanın en büyük ilaç firmalarından birinin ortaya çıkabilir. Ancak her ikisi de Corona virüsüyle mücadelede ön saflarda olan firmaların birleşmesine hükümetlerin nasıl yaklaşım göstereceği de merak konusu.

Hükümetler aşı ve ilaç çalışmalarında hakimiyet istiyor

İki şirketin birleşmesi Corona virüsüyle mücadelede de güçlerini birleştirmelerine neden olacak. Ancak bu siyasi açıdan da hassas bir konu olarak görülüyor, zira hükümetler olası aşı ve tedaviler üstünde tam hakimiyet sahibi olmak istiyor.

Gilead’ın Remdesivir ilacı resmi deneylerde Corona virüsü hastalarında iyileşme sağladığı ortaya çıkan ilk ilaç olma özelliğini taşıyor.

Merkezi ABD’nin Boston kentinde bulunan SVB Leerink yatırım bankası uzmanlarından Geoffrey Porges, Gilead’ın Corona virüsü tedavisinde etkisi kanıtlanan Remdesivir adlı ilacın satış ücretini karlı şekilde ayarlaması halinde sektörün en hızlı büyüyen ürününe sahip olabileceğini kaydetti.

Porges’e göre olası bir birleşme AstraZeneca’yı ürün çeşitliliğini arttırarak ağırlıklı olarak kanser ilacı üreten bir firma olmaktan çıkaracak.

“ABD yönetimi birleşmeye karşı çıkabilir”

Ancak uzmanlar olası bir anlaşmaya siyasi belirsizlikler nedeniyle şüpheyle yaklaşıyor.

Finans hizmetleri şirketi CitiBank uzmanlarından Andrew Baum’a göre ABD yönetimi, Corona virüsü ilaçlarının geleceği için çalışan ABD’ye ait büyük ilaç şirketlerinin olası bir birleşmesine engel olmaya çalışabilir.

Bloomberg’ün haberine göre AstraZeneca geçen ay birleşmeyle ilgili ABD’li Gilead şirketiyle temas kurdu, ancak Gilead daha büyük bir ilaç firmasıyla birleşmeye ilgi göstermedi.

ABD'li firmanın hisseleri arttı İngiliz firmanın düştü

AstraZeneca Corona virüsüne karşı aşı geliştirme yarışında Oxford Üniversitesi’yle işbirliği yapıyor. Olası bir birleşme, 232 milyar dolarlık sektörün en büyük ilaç şirketlerinden birini oluşturabilir

Haberin yayılması Gilead’ın Pazartesi günü borsa öncesi işlemlerde hisselerinin yüzde 5 artmasına AstraZeneca’nın hisselerininse Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketi kapsayan FTSE 100 endeksinde yüzde 2,4 düşmesine neden oldu.

Aşı çalışmalarında Oxford Üniversitesi’yle ortak AstraZeneca şirketi, Corona virüsü aşısı siparişlerin Eylül ayında teslim edilmeye başlaması umuduyla İngiltere hükümetiyle 100 milyon dozluk aşı anlaşması imzalamış durumda.

1 milyar doz aşı üretme planı

Şirket, testlerin başarıyla sonuçlanması durumunda bu yıl ve önümüzdeki yıl toplam 1 milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Şirket ayrıca aşının çocuklara ilişkin denemeleri ve sonrasında adil biçimde dağıtımı konusunda da Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) de aralarında bulunduğu uluslararası kuruluşlarla çalışılacağını belirtmişti.

Amerika ise İngiltere’de Oxford ve AstraZeneca tarafından yürütülen aşı çalışması için 1,2 milyar dolar kaynak sağlayacağını bildirmişti. Amerika’nın aynı zamanda bulunacak aşıdan 300 milyon doz sipariş vereceği kaydedilmişti.

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