İlaç endüstrisindeki terazilere ‘veri güvenliği’ zorunluluğu getirildi

İSTANBUL, (DHA)-Sağlık Bakanlığı’nın Uluslararası İlaç Denetim Birliği (PIC/S) üyeliği ile beraber Türkiye’deki ilaç endüstrisinin kullandıkları terazilerin data integrity (veri güvenliği) özelliğine sahip olmasını zorunlu hale getirmesi; sektörü uyumlu terazi arayışı ile ilgili hareketlendirdi. Yeni düzenleme ile terazide yapılan tüm tartımların, geriye dönük izlenebilirliğinin bir parçası olarak olarak görülebilir olması şartı getirildi.

Türkiye’de ilaç endüstrisinde kullanılan terazilere ‘veri güvenliği’ özelliği zorunlu hale getirilirken, ilaç endüstrisi yeni düzenlemeye uyumlu teraziye geçişini hızlandırdı. Yeni düzenlemeye uyumlu terazileri piyasaya sunduklarını ve 156 yıldır terazi ürettiklerini ifade eden Almanya merkezli Sartorius’un Türkiye temsilcisi olan Sartonet Genel Müdür Ömer Erdem, “2018 yılında yaptığımız İSO 17025 kalibrasyon laboratuvar yatırımlarımız sayesinde sahip olduğumuz olağanüstü teknolojiyi Türkiye’de müşteri memnuniyetine de dönüştürmeyi başardık. Yeni nesil terazilerimiz, getirilen veri güvenliği zorunluluğunu karşılarken, kullanıcılarına çok yönlü verimlilik olanakları da sağlıyor. Yeni ürün ailesi Cubis ll ürün yelpazesindeki teraziler sayesinde artık kullanıcı hatası, veri kaybolması, yanlış bilgi girişi şeklindeki bütün data güvenliğini bozan ve kesintiye uğratan işlemler tarihe karıştı” dedi.