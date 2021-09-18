İlaç etkisi gösteriyor! Şifasını bilen dikenli kaktüse akın ediyor

Sinop'un Karakum ve Adabaşı mevkisinde bol miktarda yetişen bilimsel ismi ‘opuntia ficus-indica’ olan yer incirinin, kaktüsgiller familyasında sınıflanan opuntia cinsinin tipik türü olduğu bildirildi. Vatandaşların büyük rağbet gösterdiği yer incirinin dış dikenlerinin temizlenmesi sonrası rahatlıkla yenilebiliyor. Lezzet bakımından da farklı bir tada sahip olan türün, Frenk inciri, dikenli incir, kaynanadili adları da kullanılıyor.

C VİTAMİNİ DEPOSU

5-10 santimetre uzunluğunda, kırmızı, sarı, turuncu renklerde kabuğu bulunan, etli bir meyve olan yer incirinin C vitamini yönünden zengin olduğu, bu nedenle vücut direncini artırma, güç ve zindelik verme özelliğinin bulunduğu kaydedildi. Ayrıca türün, sindirim sistemini rahatlatan, kabızlık sorununu gideren bir meyve olduğu da biliniyor.

(İHA)

