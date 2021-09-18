HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İlaç etkisi gösteriyor! Şifasını bilen dikenli kaktüse akın ediyor

İlaç etkisi gösteriyor! Şifasını bilen dikenli kaktüse akın ediyor

18.09.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğada kendiliğinden yetişen, kaktüs türü bir bitkinin meyvesi olan ve halk arasında 'yer inciri, kaynanadili' olarak da bilinen dikenli incirin, sindirim sistemi rahatsızlıklarında ilaç etkisi gösterdiği belirtiliyor.

İlaç etkisi gösteriyor! Şifasını bilen dikenli kaktüse akın ediyor

Sinop'un Karakum ve Adabaşı mevkisinde bol miktarda yetişen bilimsel ismi ‘opuntia ficus-indica’ olan yer incirinin, kaktüsgiller familyasında sınıflanan opuntia cinsinin tipik türü olduğu bildirildi. Vatandaşların büyük rağbet gösterdiği yer incirinin dış dikenlerinin temizlenmesi sonrası rahatlıkla yenilebiliyor. Lezzet bakımından da farklı bir tada sahip olan türün, Frenk inciri, dikenli incir, kaynanadili adları da kullanılıyor.

Screenshot_5

C VİTAMİNİ DEPOSU

5-10 santimetre uzunluğunda, kırmızı, sarı, turuncu renklerde kabuğu bulunan, etli bir meyve olan yer incirinin C vitamini yönünden zengin olduğu, bu nedenle vücut direncini artırma, güç ve zindelik verme özelliğinin bulunduğu kaydedildi. Ayrıca türün, sindirim sistemini rahatlatan, kabızlık sorununu gideren bir meyve olduğu da biliniyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da tepki çeken görüntü! İçeride 11 aslan varAntalya'da tepki çeken görüntü! İçeride 11 aslan var
150 bin liraya aldığı otomobiliyle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu150 bin liraya aldığı otomobiliyle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Kısırlık tarihe karışıyorKısırlık tarihe karışıyor
Anahtar Kelimeler:
Sinop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu! Tepki yağıyor

Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu! Tepki yağıyor

Dünyayı korkutan sıcaklık uyarısı: Felaket yolda

Dünyayı korkutan sıcaklık uyarısı: Felaket yolda

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

Menderes'in idamını fotoğraflamıştı! Yıllar sonra açıkladı: 15-20 gün uyuyamadım

Menderes'in idamını fotoğraflamıştı! Yıllar sonra açıkladı: 15-20 gün uyuyamadım

2 liralık 'Pes' dedirten fırsatçılık

2 liralık 'Pes' dedirten fırsatçılık

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Veterinere cinsel istismar davasında yeni gelişme! Cezası belli oldu

Veterinere cinsel istismar davasında yeni gelişme! Cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.