İlaç Firmaları Aşı Patentlerinin Kaldırılmasına Karşı Çıkıyor

IFPMA Başkanı General Thomas Cueni, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Çok sayıda aşı üreticisinin 'kaynaklarımız, teknisyenlerimiz sınırlı' şeklinde açıklamalar yaptıklarını duydum" dedi ve "güvenilir olmayan firmaların" da aşı imalatına dahil olması durumunda karmaşa yaşanacağı uyarısında bulundu.

Uluslararası İlaç İmalatçıları ve Birlikleri Federasyonu (IFPMA) Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) kabul etmesi durumunda patent haklarının kaldırılmasının yeterli uzmanlığa sahip olmayan yeni imalatçıların köklü firmalara karşı sayıca bir üstünlük elde edebileceğini bildirdi.

İlaç firmaları, Başkan Joe Biden'ın Corona virüsü aşılarının patentlerinin kaldırılmasına destek vermesinin hassas arz zincirini sekteye uğratabileceği görüşünü savundu. Firmalar, patent haklarından feragat etmek yerine zengin ülkelerin Corona virüsü aşılarını gelişmekte olan ülkelerle paylaşma konusunda daha cömert davranması gerektiğini kaydetti.

Aşı geliştiren firmalar da fikri mülkiyet haklarından feragat etmenin bir çözüm yolu olmadığı konusunda Thomas Cueni'ye katıldı.

Mayıs ayında elçi RNA (mRNA) teknolojisiyle geliştirdiği Corona virüsü aşısının deneylerine ilişkin sonuçları açıklamaya hazırlanan Alman biyoteknoloji firması CureVac, arzda yaşanan darboğazdan patent haklarının sorumlu tutulamayacağını bildirdi.

CureVac sözcüsü, "mRNA teknolojisi, Covid-19'la mücadelede kilit teknoloji olarak öne çıktığı için dünyanın şimdi aynı hammaddelere daha önce hayal bile edilemeyen miktarlarda ihtiyacı var. En büyük sorun, bunun eşgüdümünün nasıl gerçekleştirileceği" şeklinde konuştu.

IFPMA'dan Cueni, esas darboğazların ticari engeller, özellikle de ABD Savunma İmalat Yasası olduğunu kaydetti. Uzun yıllar önce kabul edilen ABD Savunma İmalat Yasası, tedarik siparişlerinde ABD ulusal savunmasına öncelik tanınmasını öngörüyor. Ancak yasa, doğal afetler gibi, askeri olmayan kriz durumlarında da devreye sokuluyor.

Cueni, düşük gelirli ülkelerin aşı kampanyalarını hızla başlatmanın yolunun zengin ülkelerin aşı bağışı yapmasından geçtiğini, zengin ülkelerdeki genç ve sağlıklı kişilere aşı önceliği verilmesinin ertelenmesi gerektiğini söyledi.