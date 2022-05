İlaç içmeden önce bir de bunu deneyin! Antibiyotik kadar etkili

Antibiyotikler hastalıklara karşı en güçlü silahtı. Yıllardır yoğun şekilde kullanılan antibiyotikler son yıllarda direnç göstermeye başlamış hatta faydadan çok zarar vermeye başlamıştır. Antibiyotik direnci riskini en aza indirmek için mümkün olduğunca dikkatli kullanmak çok önemlidir. Bu yüzden hastalıklara karşı doğal beslenme ve düzgün yaşam tarzını benimseyerek kendinizi hastalıklara karşı koruyabilirsiniz.

Antibiyotikler bakterileri öldürmek için kullanılan adeta zehirlerdir ve biz onları bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için kullanırız. Çoğu antibiyotik, birkaç saat içinde enfeksiyon üzerinde etkili olmaya başlar, ancak enfeksiyonun tekrarlamasını önlemek için tüm ilaç tedavisini tamamlamak gerekir.

Tedaviyi tamamlamadığınızda, bakterilerin gelecekteki tedavilere karşı dirençli hale gelme olasılığı daha yüksektir. Antibiyotik alacaksanız, antioksidan alımınızı artırmanız ve diyetinize yeterli miktarda E vitamini, çinko, selenyum, C vitamini ve A vitamini sağlayan besinleri eklemeniz gerekir, çünkü antibiyotiklerin yan etkilerine karşı vücudunuza gerekli besinleri sağlamanız şarttır.

ANTİBİYOTİK KADAR ETKİLİ BESİNLER

Antibiyotik gibi etki gösteren doğal bir ürün arıyorsanız bakteri ve virüsleri yok etmek için güvenli, lezzetli yiyecekleri ve şifalı otları tercih edebilirsiniz. İşte vücudu güvenle koruyabilen ve derin iyileştirici güçlere sahip 10 doğal antibiyotik.

SARIMSAK

Sarımsak, antibiyotik ilaçlar gibi sağlıklı bakterileri öldürmeyen güçlü bir doğal antibiyotiktir. Kimyasal antibiyotiklerin aksine, sarımsak aynı zamanda etkili bir antiviral ve antifungaldir (mantar önleyici), bu nedenle her gün sadece birkaç diş sarımsak alarak enfeksiyonlardan uzak durabilirsiniz.

Sarımsakların viral, mantar ve parazit enfeksiyonları dahil olmak üzere bakterilerle savaşmada mükemmel bir besin olduğu kanıtlanmıştır. Sarımsak ayrıca diyabet, yüksek tansiyon, alerji, diş ağrısı, kanser, soğuk algınlığı, grip, kalp hastalıkları ve yüksek kolesterol için yararlı bulunmuştur.

Sarımsakların temel mikrop öldürücü bileşiğini tamamen etkinleştirmek için tüketilmeden önce ezilmeli ve 10 dakika boyunca havaya maruz bırakılmalıdır. Sarımsakları pişirmek bazı faydalarını kaybetlerine neden olur. Sarımsaktaki aktif bileşik penisiline benzeyen allisindir. Cilde sarımsak yağı sürmek sıyrıkları ve yanıkları tedavi edebilir ve kulak enfeksiyonlarına karşı savaşmak için kulağa damlatılabilir. En etkili tedavi yöntemleri, dilin altına çiğ sarımsak koymak veya iyileştirici özelliklerini çabucak emmek için suyunu içmektir, ancak bu bitkinin oldukça güçlü ve keskin bir kokuya sahip olduğunu unutmayın.

SOĞAN

Soğan da sarımsaklara benzer tıbbi özelliklere sahiptir ve ağrıyı, iltihabı azaltmaya ve dolaşımı artırmaya yardımcı olur. Soğanın ayrıca dolaşımı artıran, boğaz ağrısını hafifleten, soğuk algınlığı ve grip tedavisinde ve kalıcı öksürük tedavisinde kullanılan bitkisel ağrı kesici ve iltihap önleyici bir besin olarak faydalı olduğu kanıtlanmıştır.

GREYFURT ÇEKİRDEĞİ ÖZÜ

Greyfurt çekirdeği özü mantar, virüs ve bakterilerin büyümesini engeller. Greyfurt çekirdeği özündeki aktif maddeler salmonella, E. Coli, kandidiyazis, uçuk, grip, parazitler, mantarlar ve daha fazlasını öldürmek için kullanılır.

C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

C vitamini bağışıklık sistemini ve vücudun hastalıklarla savaşma yeteneğini güçlendirir. Araştırmalar, C vitamininin bakteriyel ve viral enfeksiyonları iyileştirmeye yardımcı olduğunu göstermiştir. Bazı bulaşıcı bakterileri önlemeye veya ortadan kaldırmaya yardımcı olabileceğinden, C vitamini açısından zengin meyve ve sebzeler tavsiye edilir.

C vitamini büyüme ve gelişme için gereklidir ve cildin onarım işlevine yardımcı olur, yaraları iyileştirmede, bağışıklık sistemini güçlendirmede ve vücudun enfeksiyona direnme yeteneğini artırmada çok önemlidir.

C vitamini açısından zengin meyveler arasında kuş üzümü, kuşburnu, kızılcık, portakal, limon, kivi, çilek, ananas, mango, erik ve karpuz bulunur.

C vitamini yönünden zengin sebzeler arasında biber, maydanoz, lahana, brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, kuşkonmaz, domates ve ıspanak bulunur.

BAL

Bal, çok uzun yıllardır enfeksiyonlar için kullanılır ve harika besinin bazı antibiyotiğe dirençli bakterilere karşı bile etkili olduğu gösterilmiştir. En etkili tür Manuka balıdır.

Bal benzersiz antiviral, antifungal, iltihap önleyici, antioksidan, antiseptik, mide iyileştirici, yara onarıcı ve genel sağlığı geliştirici özelliklere sahiptir. Araştırmalar, topikal olarak uygulanan Manuka balının, et yiyen bir bakteri olan MRSA da dahil olmak üzere çok çeşitli patojenleri öldürebildiğini göstermektedir.

TARÇIN

Tarçın, hem baharat hem de ilaç olarak uzun bir kullanım geçmişe sahiptir, çünkü antimikrobiyal bir gıda olarak bilinir ve yaygın olarak mantarların yanı sıra bakterilerin büyümesini durdurma yeteneği için de kullanılmıştır.

Tarçın antioksidanlar açısından zengindir ve antibakteriyel, antifungal ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. En önemli tıbbi faydalarından biri pankreas üzerindedir, kan şekeri ve insülin seviyeleri üzerinde güçlü etkiler sağlayarak diyabetin kontrolüne yardımcı olur. Canınız tarçın çekiyorsa, vücudunuz kan şekeri seviyelerinizin olması gerektiği gibi olmadığının sinyalini veriyor olabilir.

ELMA SİRKESİ

Elma Sirkesi, antiviral, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip olduğu bilinen bir madde olan malik asit içerir. Elma sirkesi, boğaza saldıran ve çevresindeki dokudan boğaza mikrop ve toksinler çeken bir sünger gibi davranan her türlü mikrop için ölümcüldür.

Elma sirkesi ayrıca vücuda zararlı toksik atıkların parçalandığı ve zararsız hale getirildiği asetoliz adı verilen bir durumu tetikler.

ZENCEFİL

Zencefil çok uzun yıllardır soğuk algınlığı ve grip tedavisinde kullanılır ve tüketildiğinde vücut sıcaklığını yükselttiği ve terlemeye neden olduğu bulunmuştur. Terlediğimizde bakterilerle savaşan ve antimikrobiyal etkiye neden olan bir kimyasal üretilir. Araştırmalar, zencefilin grip virüslerini bile öldürmeye yardımcı olduğunu göstermiştir ve bağışıklık sisteminin enfeksiyonla savaşma yeteneğini arttırdığı bilinmektedir.

Zencefil ayrıca mide rahatsızlıkları için ve osteoartritten kaynaklanan ağrıyı azaltmak için de kullanılır ve hatta kalp hastalıkları ve kanserle mücadelede faydaları olduğu bulunmuştur.

EKİNEZYA

Ekinezya bağışıklık sistemini güçlendiren, ağrıyı hafifleten, iltihabı azaltan, hormonal, antiviral ve antioksidan etkilere sahip aktif maddeler içerir. Bu içeriğiyle ekinezya idrar yolu enfeksiyonları, mantar enfeksiyonları, kulak enfeksiyonları, sinüzit, saman nezlesi ve hatta iyileşmesi zor yaraların tedavisi için tavsiye edilir.

Çalışmalar, ekinezya özütünün herpes simpleks virüsü tarafından tetiklenen uçukların gelişimi üzerinde antiviral bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

ZEYTİN YAPRAĞI

Zeytin yaprağı, benzeri olmayan inanılmaz bir özelliğe sahiptir. Çok çeşitli zararlı bakteri ve mantarları etkisiz hale getirebilir veya yok edebilir ve faydalı bakterilerin çoğalmasına izin verebilir. Bu doğal öz, her türlü enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olmak için alınabilir.

Ayrıca, doğal antibiyotik özelliklerine sahip bir dizi şifalı bitki ve baharat da bulunmaktadır. Biber, kekik, kimyon, tarhun, karanfil, defne yaprağı, acı biber, biberiye, mercanköşk, kimyon tohumu, kişniş, dereotu, fesleğen, kakule, rezene, nane, adaçayı ve maydanoz bakterilere karşı etkili olarak kabul edilir. (Ensonhaber)