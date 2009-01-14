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İlaç krizi çözüldü

14.01.2009 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigortalı hastaların 2 Şubat kabusu bitti... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türk Eczacıları Birliği'nin (TEB) restini gördü.

TEB; 2 Şubat tarihine kadar SGK ile anlaşmaya varamamaları halinde sigortalı hastalara ilacı parayla satacakları restini çekmişti. Bugün bir araya gelen taraflar kavgayı bitirdi, anlaşma sağladı, milyonlarca sigortalının gergin bekleyişi sona erdi.

Yeni anlaşmaya göre SGK, eczanelerin ıskonto oranlarında eczaneler lehine bir iyileştirme yapmayı kabul etti. Ayrıca poliklinik muayene ücretini tahsil etmek istemeyen eczanelere orta yol bulundu. Özel hastanelerin 10 TL'lik muayene ücretini eczaneler değil, direkt hastaneler hastadan tahsil edecek. Eczaneler sadece devlet ve üniversite hastanelerinin sırasıyla 3 ve 6 TL'lik muayene ücretlerini hastadan alacak.

Uzlaşma çerçevesinde önümüzdeki günlerde SGK ile TEB arasında ilaç alımına ilişkin yeni bir protokol imzalanacak. Türkiye genelindeki 22 bin 500 eczacı bu protokole dahil olacak. Eczaneler, protokol karşılığında TEB'e 500'er TL para ödeyecek. Sigortalılar da anlaşma sayesinde istedikleri eczaneden ilaçlarını alabilecekler.

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