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İlaç kutusundan tespit edilen hırsızlar tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 19:43 | Son Güncelleme

Karabük'ün iki ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştıkları, olay yerinde bırakılan ilaç kutusundan tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Karabük'ün Eflani ve Safranbolu ilçelerinde, hırsızlık olaylarına karıştıkları, olay yerinde bırakılan ilaç kutusundan tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Eflani ilçesi Ovaşeyhler köyü Çiftlik Mahallesi'nde boş olan ve yaz aylarında kullanılan 4 ev ile Safranbolu ilçesi Dereköy ve Akkışla köylerinde 6 evde, bir gün arayla meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili aranan 2 zanlı daha gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine çıkartılan R.K, F.T ve K.Ö tutuklandı, Z.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Eflani ve Safronbolu ilçelerindeki 10 köyde yapılan hırsızlık olaylarını inceleyen jandarma ekipleri, evlerden birinde şüphelilere ait olduğu değerlendirilen ilaç kutusu bulmuş, araştırmada, ilacın alındığı eczane tespit edilerek, kamera kayıtları incelenmişti.

İlacı R.K'nin aldığı tespit edilmiş, gözaltına alınan şüpheli ifadesinde olayı F.T, K.Ö. ve Z.Ö. ile gerçekleştirdiğini itiraf etmişti. Z.Ö. gözaltına alınmıştı, diğer 2 zanlı ise aranıyordu.

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