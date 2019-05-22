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İlaç sanayinin gözdesi kardelen soğanı Artvin’de sökülmeye başlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.05.2019 14:20 | Son Güncelleme

İçerdiği kimyasallar nedeniyle ilaç ve kozmetik sanayisinin önemli ham maddesi olarak kullanılan kardelen soğanının Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle, lisansı olan yetkili şirketlerce Artvin Ormanları’nda toplanılmasına başlandı.Nemli ve ormanlık alanlar başta olmak üzere tarımsal alanlarda da yetişen kardelen soğanı üretiminde Artvin, son dönemde ülkemizin önemli üretim merkezlerinden biri haline geldi.Tarım ve Orman Bakanlığı bölgede üretilen kardelen soğanın yılda sadece yüzde 33’ünün toplanmasına izin veriyor.

İçerdiği kimyasallar nedeniyle ilaç ve kozmetik sanayisinin önemli ham maddesi olarak kullanılan kardelen soğanının Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle, lisansı olan yetkili şirketlerce Artvin Ormanları’nda toplanılmasına başlandı.
Nemli ve ormanlık alanlar başta olmak üzere tarımsal alanlarda da yetişen kardelen soğanı üretiminde Artvin, son dönemde ülkemizin önemli üretim merkezlerinden biri haline geldi.
Tarım ve Orman Bakanlığı bölgede üretilen kardelen soğanın yılda sadece yüzde 33’ünün toplanmasına izin veriyor. Her isteyenin toplamasına izin verilmeyen kardelen soğanı sadece lisansı ve yetkisi olan şirketler, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri eşliğinde toplayabiliyor.
Tespit edilen yıllık kota miktarına ve hazırlanan faydalanma planlarına göre belirlenen alanlarda bu yıl Artvin’in Arhavi, Borçka ve Murgul ilçelerinde 6 bin kg (1 milyon adet) civarında kardelen sökümü gerçekleşecek.
İlaç ve kozmetik sanayinin önemli hammaddesi olarak kullanılan kardelen soğanı üretimi ile hem milli ekonomiye katkı sağlanırken yerel halkı gelir sağlamış oluyor.

İlaç sanayinin gözdesi kardelen soğanı Artvin’de sökülmeye başlandı

İlaç sanayinin gözdesi kardelen soğanı Artvin’de sökülmeye başlandı

İlaç sanayinin gözdesi kardelen soğanı Artvin’de sökülmeye başlandı

İlaç sanayinin gözdesi kardelen soğanı Artvin’de sökülmeye başlandı

İlaç sanayinin gözdesi kardelen soğanı Artvin’de sökülmeye başlandı

İlaç sanayinin gözdesi kardelen soğanı Artvin’de sökülmeye başlandı

İlaç sanayinin gözdesi kardelen soğanı Artvin’de sökülmeye başlandı

İlaç sanayinin gözdesi kardelen soğanı Artvin’de sökülmeye başlandı

İlaç sanayinin gözdesi kardelen soğanı Artvin’de sökülmeye başlandı

İlaç sanayinin gözdesi kardelen soğanı Artvin’de sökülmeye başlandı

İlaç sanayinin gözdesi kardelen soğanı Artvin’de sökülmeye başlandı

İlaç sanayinin gözdesi kardelen soğanı Artvin’de sökülmeye başlandı

İlaç sanayinin gözdesi kardelen soğanı Artvin’de sökülmeye başlandı
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