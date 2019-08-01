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İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 10:03 | Son Güncelleme

Bursa’da cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre’nin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa’da cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre’nin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Yunus Emre’nin mahallede bisiklet sürerken son görüntüleri olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak.
Ailesiyle birlikte tarladan geldikten sonra bir daha haber alınamayan ve arama kurtarma ekiplerinin 6 saatlik arama çalışmalarının ardından evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan Minik Yunus Emre’nin arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürdüğü son anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa’nın Gürsu ilçesine bağlı Kumlukalan Mahalallesinde tarlada çalışan Akyol ailesi iş bitimi 9 yaşındaki çocuklarını evde bırakıp yakınlarına misafirliğe gitti. Aile eve döndüğünde Yunus Emre Akyol’u bulamadı. Mahalle ve ikametin çevresinde yapılan aramalarda da Yunus Emre bulunamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelediğinde Yunus Emre’nin arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürdüğünü ve sürdüğü bisikleti evine bıraktıktan sonra görülmediğini tespit edildi. Olayın arama kurtarma ekiplerine bildirilmesi üzerine alarma geçildi. Yunus Emre’yi bulmak için jandarma, arama kurtarma ekipleri ve mahalleli arama çalışması başlattı.
Küçük çocuk evinin etrafındaki bahçelerde ve su kanallarında 6 saat boyunca aranırken bir netice elde edilemedi. Yunus Emre’nin cansız bedeni evinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde komşuları tarafından bulundu. Yunus Emre’nin cansız bedeninin bulunmasının ardından evin etrafında toplanan yakınları gözyaşlarını tutamadı. Yunus Emre’nin bulunduğu ilaçlama tankerinde ve olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, küçük çocuğun cansız bedeni Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Son anları güvenlik kamerasında
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarından küçük çocuğun kaybolmadan önceki son görüntülerini tespit etti. Saat 18.00 sularında güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde arkadaşlarıyla bir süre sokak üzerinde duran Yunus Emre’nin daha sonra onlarla bisiklet sürdüğü görüldü. Bu görüntülerin detaylı incelemesinin olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacağı öğrenildi.

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada
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